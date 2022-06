Sospechosos disparan contra multitud en Filadelfia; reportan 3 muertos y 11 heridos

FILADELFIA (AP) — Tres personas murieron baleadas y al menos 11 resultaron heridas en un tiroteo el sábado por la noche en Filadelfia, informaron las autoridades.

Algunos agentes de policía que estaban patrullando la zona de South Street, en el centro de Filadelfia, escucharon múltiples disparos y fueron testigos de cómo varios sospechosos disparaban contra una gran multitud poco antes de la medianoche, dijo el inspector de policía D. F. Pace durante una conferencia de prensa.

Un agente disparó contra uno de los sospechosos desde unos nueve metros (30 pies) de distancia, pero no está claro si el sospechoso fue alcanzado, indicó Pace.

