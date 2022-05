Tiroteo en universidad de Nueva Orleans deja 1 mujer mayor muerta y 2 hombres heridos

Ciudad de México, 31 de mayo (SinEmbargo/Europa Press).- Tres personas recibieron disparos este martes después de una ceremonia de graduación de la Escuela Secundaria Morris Jeff en el campus de la Universidad Xavier en la ciudad de Nueva Orleans, del estado de Luisiana, en el sur de Estados Unidos.

Una mujer de la tercera edad falleció y dos hombres resultaron heridos de bala. Uno de ellos recibió un disparo en el hombro y el otro en la pierna.

“Esto no tenía que suceder”, dijo Christopher Goodly, subdirector de NOPD. “Tuvimos una buena cantidad de seguridad aquí: cobertura interior y cobertura exterior. La policía de Xavier estaba en la escena junto con la policía del Segundo Distrito”, añadió.

1 person was killed and 2 others were hurt following a shooting outside of a high school graduation. New Orleans Police are asking for any tips. pic.twitter.com/WEGth5kySI

— Farrah Yvette (@farrah_yvette) May 31, 2022