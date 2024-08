BITS | Previo: Star Wars Outlaws, una prometedora experiencia

El sistema de juego es increíble y tanto el combate en tierra como en el espacio es simplemente maravilloso y fluido, además podremos tener acceso a ciertos minjuegos.

Ciudad de México, 4 de agosto (SinEmbargo).- Estamos a menos de un mes del lanzamiento de Star Wars Outlaws y tuvimos el privilegio de poder jugar una pequeña parte del juego durante 4 horas en las que realizamos diferentes misiones, descubrimos un poco de la historia y conocimos de primera mano, la mayoría de las características que el juego nos ofrecerá cuando llegue su lanzamiento.

Ubisoft no tenía una tarea nada sencilla trabajando, tal vez, con una de las franquicias más delicadas de todos los tiempos, cuya base de seguidores no es nada sencilla de complacer, sin embargo, puedo decir con certeza que posiblemente estamos frente a uno de los productos más fieles de Star Wars que hemos visto en la historia y claro, aún más difícil, contando una historia cuyo protagonista no posee un lightsaber, una historia más que agregar al libro de los Jedi.

En esta ocasión, tomaremos el papel de Key Vess, un personaje del que tenemos pocos detalles, lo que sabemos es que su historia comenzó en el planeta Akiva y que a lo largo de los años ha buscado luchar contra la opresión que existe por parte del imperio en diferentes puntos de la galaxia, junto a ella tendremos a a su compañero Nix, el cual es un Merqaal, una criatura del espacio y fiel acompañante de nuestra protagonista.

De lo que pudimos jugar, podemos decir que tendremos una gran cantidad de planetas y entornos por explorar, los cuales se sienten vivos en todo momento, no sólo al llegar a un pueblo o ciudad, sino también en el trayecto que hagamos, ya sea por tierra o en el espacio y es que podremos encontrarnos algunos obstáculos que requerirán de nuestra atención para poder pasarlos, algo que le da una dinámica diferente al juego y sobre todo emocionante. En el espacio, podremos enfrentarnos a naves enemigas o hasta hacer alguna misión secundaria de rescatar a alguna nave, una vez destruidas las naves enemigas podremos recolectar su mercancía.

Adicionalmente, una las cosas que más llamaron mi atención fue el sistema de reputación que tiene el juego, y es que existen diferentes casas a las cuales podemos servir con misiones o simplemente traicionar y crear enemigos, como el sindicato Pyke, los Crimson Dawn o el mismísimo cartel Hutt, cada uno de ellos nos otorgarán diferentes misiones con las cuales podemos subir o bajar un nivel de reputación que podrá ser beneficioso para nosotros o totalmente lo contrario, siempre empezaremos con un nivel “pobre” pero podremos subir hasta ser un excelente aliado o por el contrario, tener un terrible nivel de reputación y esto no sólo representa tener recompensas, sino también diferentes acciones en el juego dependiendo del diálogo que escojamos donde beneficiemos una reputación por encima de la otra. Este sistema se siente fresco y muy acorde a la temática del juego y nuestra representación como “bandidos” sin tener un camino cien por ciento claro de lo bueno o lo malo, simplemente buscamos sobrevivir.

Otra de las cosas que más nos ha gustado es que el juego es realmente difícil, valora mucho el sigilo en diferentes misiones y esto sirve no sólo para evitar que te atrapen y te persigan, ya que, en ciertos momentos el ser descubierto involucra que suene la alarma y llegue un número mayor de enemigos o simplemente que fracases la misión por completo y podría sonar demasiado catastrófico, pero al mismo tiempo el juego busca desafiarte de manera constante, por lo que cuando sea el momento del combate, podrás hacerlo libremente, pero esta sensación de simplemente ser un simple mortal que necesita escabullirse en ciertos momentos le da una sensación única al juego.

El sistema de juego es increíble y tanto el combate en tierra como en el espacio es simplemente maravilloso y fluido, además podremos tener acceso a ciertos minjuegos para desbloquear puertas o encontrar el ritmo correcto para presionar un botón, además de que nuestro fiel acompañante “Nix” no es un simple adorno y realmente nos ayudará a atacar o distraer enemigos y en general, complementa la experiencia y justifica su existencia.

Star Wars Outlaws nos ha dejado un gran sabor de boca y no podemos esperar más a que el juego esté disponible el próximo 30 de agosto.

Oswaldo Rodríguez https://www.sinembargo.mx/author/oswaldo_rodriguez