BITS | The Last of Us Part 1, mejorando la experiencia original

The Last of Us Part 1 nos trae la misma gran historia que vimos hace más de 9 años con mejoras sustanciales a nivel animado y gráfico, en primera instancia vemos avances visuales a nivel modelado tanto en personajes con más detalles faciales, como en detalles más definidos.

Ciudad de México, 4 de septiembre (SinEmbargo).- Al día de hoy, el nombre de The Last of Us no debería pasar desapercibido por muchas personas, no sólo porque una vez más el juego llega con una nueva versión a otra generación de PlayStation, como ya lo hizo en su lanzamiento original en el PlayStation 3 y posteriormente en su versión remasterizada para el PlayStation 4, sino por el hecho de que una serie de televisión está siendo desarrollada y llegará en algún momento del próximo año. Han pasado poco más de 9 años desde su lanzamiento y prácticamente el contenido no ha sufrido modificación alguna, pero estamos frente a la mejor versión del juego a nivel técnico, gracias a las capacidades técnicas del PlayStation 5, así como de su control Dual Sense y de las características implementadas en The Last of Us Part 2, que fueron tomadas para esta entrega.

The Last of Us Part 1 hace referencia al término “parte uno” a diferencia de su nombre original, esto gracias al lanzamiento de hace un par de años de la secuela directa que lleva como nombre “parte dos”. The Last of Us Part 1 nos narra los orígenes de la aventura de Joel y cómo conoció a Ellie, un poco de su pasado y una travesía que los llevará a recorrer este mundo post apocalíptico que está plagado de enemigos y a quienes conoceremos como “infectados” (por una espora) o bien, facciones rivales que conoceremos a lo largo del juego. Mientras tratamos de llegar a un campamento donde se ha prometido crear un antídoto gracias a la inmunidad de Ellie.

A lo largo de esta aventura recorreremos varios escenarios, tanto dentro de la ciudad como fuera, llenos de naturaleza, oscuridad y sobre todo terror y mucha acción, dándonos una de las historias narrativas mejor creadas de hace dos generaciones de consolas. Además, el juego también incluye el DLC “Left behind”, el cual nos presenta una pequeña aventura de Ellie que va en sintonía con una parte de la historia del juego base. Claro, al igual que la versión remasterizada, el modo fotografía está de regreso, con todas las características que vimos en The Last of Us Part 2, por lo cual nos ofrece un mayor grado de personalización y ajustes.

Las verdaderas mejoras de esta entrega recaen en el apartado técnico, en primera instancia vemos avances visuales a nivel modelado tanto en personajes con más detalles faciales, como en mejores animaciones y detalles más definidos, como en la ambientación y escenarios del juego, con un mejor control de sombras e iluminación, muchas más texturas en edificios, naturaleza, mejores animaciones del entorno y una mejora sustancial a nivel sonido tanto en la ambientación como en enemigos o al momento del combate. Por si fuera poco, el juego nos ofrece dos modos de renderizado, el primero en fidelidad con una resolución nativa de 4K y hasta 40FPS y una segunda opción enfocada al rendimiento con una resolución 4K dinámica o 1440p y una tasa de 60FPS (cuadros por segundo) lo cual supera por mucho a la versión original que nos ofrecía una resolución en HD y una tasa de 30FPS o menos.

También los controles han sufrido ligeros cambios para aprovechar las cualidades del control del PlayStation 5, Dual Sense, donde no sólo se incluyeron la características de los gatillos adaptativos para el control que reaccionan al momento de disparar, tensar el arco o crear gasas y demás objetos, sino que también incluye una opción de personalización de nivel vibración para el clima del juego (como lluvia), los disparos, golpes, acciones del jugador, entre otras cosas. Además de poner opciones de controles alternativos para facilitar ciertos comandos, cambiarlos o modificarlos por completo.

Una de las características de mayor innovación que tuvo The Last of Us Part 2 se centraba en la accesibilidad y la capacidad de crear herramientas dentro del juego para hacerlo más accesible para personas con discapacidades visuales o auditivas que ayuden a cambiar el enfoque del juego según se acomode a sus necesidades. Dentro de estas opciones tenemos las ampliación y ayudas visuales, la cual tiene funciones de modo daltonismo, lupa, subir contrastes, incrementar el tamaño de elementos en la pantalla, entre otros. Por otro lado, destacan las opciones de cámara y sus movimientos, asistencia en la navegación del juego, pistas de audio al recorrido, en el combate o pistas de vibración en el combate y por último, opciones de accesibilidad en el combate para hacerlo mucho más sencillo para quienes se les dificulte la experiencia.

The Last of Us Part 1 no sólo nos trae la misma gran historia que vimos hace más de 9 años con mejoras sustanciales a nivel animado y gráfico, sino que la ha recreado para que una mayor cantidad de personas puedan experimentarla gracias a las opciones de accesibilidad haciendo que está sea la versión más completa del juego y las más amigable para todo tipo de usuario.

Oswaldo Rodríguez https://www.sinembargo.mx/author/oswaldo_rodriguez