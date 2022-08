BITS | Marvel’s Spider-Man Remastered PC, la versión definitiva

Dentro del juego existen mas de 45 trajes disponibles, todos los podrás desbloquear a determinado nivel, realizando diferentes actividades, durante el modo historia o logrando objetivos específicos y cada traje es diferente, tanto en apariencia y algunos en funciones.

Ciudad de México, 14 de agosto (SinEmbargo).- Han pasado casi 4 años desde que la entrega original de Marvel’s Spider-Man llegó a nuestra manos, mostrándonos un universo completamente nuevo con una historia profunda, plagada de referencias al súper héroe de Marvel y con un combate y mecánicas de juego que nos brindan una satisfacción única de realmente movernos como Spider-Man. Aunque, con el lanzamiento del PlayStation 5, esta entrega regresaba de manera mejorada y optimizada para la nueva consola casera de Sony, la cual nos daba mejores gráficos, efectos de trazado de rayos, mejores tiempos de carga y aumento de cuadros por segundo para mejorar por completo la experiencia que ya representaba el juego, pero ahora a un nivel técnico. Poco menos de un año después, esta misma entrega regresa en una versión para PC que lleva los límites y mejoras establecidas en él PlayStation 5 a un nuevo nivel.

Sin adentrarnos tanto en lo que ya conocemos, en Marvel’s Spider-Man tomamos el papel de Peter Parker, nuestro héroe enmascarado de 23 años de edad, que nos introduce a una historia que jamás habíamos visto y que nos deja ver que ya lleva varios años atrapando criminales y tratando de vivir una vida normal, tanto como Peter Parker como del lado de Spdier-Man y en esta ocasión tenemos que enfrentarnos con una nueva bio-arma conocida como “devil’s breath” que nos pone al “Mr. Negative” como el villano principal que quiere liberar esta arma en Nueva York; claro, nuestra misión es impedirlo a toda costa, pero no será tan fácil ya que a lo largo del juego nos iremos encontrando con diferentes villanos clásicos de Spider-Man como Electro, Rhyno, Vulture, Scorpio y el mismísimo Doctor Octopus que complicarán cada vez más todo.

El mapa de Nueva York es inmenso y la naturaleza con la que se siente cada rincón de él con una ciudad tan viva es increíble, nunca había sido tan divertido moverte de un extremo a otro del mapa, claro, también está la opción de hacer viajes rápidos. Algo que tiene el juego es que la ciudad está viva y no está limitada a misiones secundarias específicas: puedes estar recorriendo calles y de repente encontrar un asalto, una persecución, un conflicto entre criminales y decidir si intervienes o no; también un ciudadano puede solicitar tu ayuda para encontrar o rescatar alguien, incluso para detener algún crimen; todo esto le da frescura al juego y a una ciudad donde siempre tendrás algo que hacer. A esto se suman las misiones específicas o tareas específicas como: research labs donde investigaremos problemas relacionados con contaminación, podremos tomar fotos de edificios importantes, encontrar coleccionables, seguir misiones de Black Cat, atacar bases criminales y demás que al final nos darán un token dependiendo de que tarea realicemos.

Dentro del juego existen mas de 45 trajes disponibles, todos los podrás desbloquear a determinado nivel, realizando diferentes actividades, durante el modo historia o logrando objetivos específicos y cada traje es diferente, tanto en apariencia y algunos en funciones, ya que algunos de ellos cuentan con una habilidad específica que nos servirá al momento del combate.

Se suma un árbol de habilidades que se divide en tres ramas: innovator, el cual nos brinda mejoras al momento de hacer ataques un poco más tácticos o sigilosos; defender que mejorará nuestra capacidad para recibir ataques o contra atacarlos y webslinger el cual mejora nuestras habilidades para balancearnos o realizar ataques aéreos. Todas estas habilidades las iremos mejorando conforme subamos de nivel y recibamos punto de mejoras.

Ahora bien, los gráficos de la versión de PC mejoran sustancialmente gracias al uso de los drivers de NVIDIA y a las opciones que tenemos disponibles, pero algo que hay que aclarar es que deberás de tener el poder suficiente tanto a nivel procesador como en tu tarjeta gráfica para sacar el mayor provecho posible de esto, ya que de no ser así, puede que tu experiencia no sea tan satisfactoria, sin embargo, el poder correr el juego a 4K y 60 cuadros por segundo nativos y sin resoluciones dinámicas o bajar tu resolución para poder obtener 120 cuadros por segundo cambian un poco la manera en que jugamos, pero al mismo tiempo se siente algo similar a la versión de PlayStation 5 y es algo que tenemos que agradecer para los usuarios de consola, pero si no tienes en tu poder un PlayStation 5, esta es la ocasión perfecta para vivir la mejor versión del juego hasta la fecha.

Marvel’s Spider-Man Remastered PC es un deleite visual en toda al extensión de la palabra, si bien ya era una experiencia bastante buena, la adición de mejores gráficos, sombras, ray tracing y demás gracias a la tecnología de NVIDIA sólo resaltan la experiencia a un nuevo nivel técnico que nos hará disfrutar por primera vez o volver nuevamente esta gran aventura de Spider-Man.

Oswaldo Rodríguez https://www.sinembargo.mx/author/oswaldo_rodriguez