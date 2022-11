El asesinato de un mexicano a manos de agentes fronterizos de EU llega a la CIDH

Ciudad de México, 5 de noviembre (SinEmbargo).– El 28 de mayo de 2010, el potosino Anastasio Hernández Rojas fue detenido por las autoridades migratorias de Estados Unidos en la Garita de San Ysidro, California, que colinda con la ciudad fronteriza de Tijuana. Durante 25 minutos —y a pesar de que iba a ser deportado–, Anastasio fue brutalmente golpeado, esposado, tirado boca abajo y aún en esas condiciones alrededor de 15 agentes continuaron la paliza con patadas, toletes y pistolas eléctricas inmovilizadoras.

El expediente fue admitido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que por primera vez se revisó un caso de asesinato extrajudicial de un migrante que involucra a agentes gubernamentales de Estados Unidos. Organizaciones involucradas advierten que se podría sentar un precedente para casos posteriores de abusos a manos de los agentes migratorios.

La abogada demandante que representa a la familia de Hernández Rojas indicó que el Gobierno estadounidense no solamente se negó a presentar cargos en contra de los oficiales —bajo el alegato de que Anastasio había tenido una “actitud combativa”—, sino que también alteró evidencia de la noche en que falleció el potosino e intentó hablar con los testigos de los hechos.

Frente a los alegatos de la familia de Hernández, Thomas Hastings, representante permanente interino de Estados Unidos ante la Organización de los Estados Americanos (OEA), negó responder las preguntas de los comisionados de la CIDH en el momento —las cuales solicitó contestar posteriormente vía un documento—, y recordó que los análisis hechos por las agencias gubernamentales concluyeron que no existía suficiente evidencia para levantar cargos penales criminales o para demostrar que agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) había violentado leyes federales sobre homicidio.

Ante el silencio de los funcionarios estadounidenses, María Puga, viuda de Hernández, dijo:

“Esto para mí es un gran paso. Ahorita miramos que el Gobierno no tuvo palabras para contestar, como todo el tiempo lo ha hecho en estos 12 años, y no saben qué contestar, porque saben que tenemos razón, y que hoy se les expuso la verdad de lo que pasó. Vamos a esperar la respuesta, esperemos que el Gobierno responda como debe de ser, porque sería una vergüenza —como ha sido en estos 12 años— que no nos hayan respondido y que no hayan castigado a esos oficiales”.