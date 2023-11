Un nuevo estudio estima que vacunas anticovid salvaron a 20 millones en el primer año

Ciudad de México, 4 de noviembre (SinEmbargo).– En una época donde el movimiento antivacunas ha crecido en el mundo, un nuevo estudio revela que, durante el primer año de inmunización contra la COVID-19, las dosis evitaron que entre 14 y casi 20 millones de personas –con los excesos de fallecimientos ya incluidos– murieran por la enfermedad causada por el virus SARS-CoV2.

El estudio, titulado Impacto global del primer año de vacunación COVID-19: un estudio de modelado matemático, se publicó en la prestigiosa revista The Lancet en octubre. Los investigadores, del Imperial College de Londres, en el Reino Unido, utilizaron un modelo matemático que determinó el impacto de la vacunación “estimando los excesos de vidas perdidas si las vacunas no se hubieran distribuido”, esto dentro de un modelo que imitaba la transmisión del virus en 185 países y territorios.

En los países donde se firmó el compromiso COVAX –el Fondo de Acceso Global para Vacunas COVID-19 “para un acceso equitativo mundial” a las inmunizaciones–, el estudio estima que unos 7.4 millones de personas se salvaron de morir. Sin embargo, en países de bajos ingresos estimaron que un 45 por ciento de las muertes podrían haberse evitado si se hubiera cumplido el 20 por ciento de cobertura de vacunación que el mecanismo preveía en sus inicios.

Considerando solamente las muertes oficiales de COVID (5 millones 469 mil) en el mundo, las vacunas salvaron unos 14.4 millones de vidas, a pesar de que la cobertura de inmunización fue de apenas el 38.30 por ciento global, según el estudio. Por cada 10 mil dosis aplicadas, 26 personas se salvaron de morir a causa del virus que provocó la pandemia en los últimos tres años.

Entre los países con altos ingresos, 36.67 personas se salvaron por cada 10 mil dosis. es decir, 6.3 millones de personas, aproximadamente. En la región de América, 29.28 personas se salvaron por cada dosis aplicada (3.8 millones). En África, en cambio, se salvaron 5 mil 958 personas, el índice más alto de todos (unas 97 mil 100 personas).

Si se consideran los excesos de muerte, hasta 35.68 personas se salvaron de morir por COVID por cada 10 mil inmunizaciones aplicadas. Entre los países con más altos ingresos, fueron 46.14 personas, poco más de 8 millones de personas; en América fueron 34.31, es decir, unos cuatro millones 469 mil personas. Por su parte, en Europa se salvaron 52.63 personas por cada 10 mil dosis, es decir, unas 5.8 millones de personas.

Por último, el estudio encontró que 96 países y regiones administrativas “estaban por debajo del objetivo de la OMS de cobertura de vacunación del 40 por ciento para finales de 2021”, por lo que, si hubieran cumplido con el objetivo, unas 600 mil muertes más se habrían evitado.

Un estudio realizado por la Commonwealth Fund y la Escuela de Yale de Salud Pública ya había considera que, en Estados Unidos, las vacunas anticovid habían evitado unas 3 millones de muertes entre diciembre del 2020 y noviembre de 2022, luego de que es aplicaran 655 millones de dosis, a cuatro de cada cinco habitantes del país recibiendo al menos una inyección. Además, el mismo estudio concluyó que se evitaron 18 millones de hospitalizaciones adicionales.

EL CASO DE MÉXICO

Por su parte, en México, entre diciembre de 2020 y mediados de 2022, se aplicaron 209 millones 673 mil 612 biológicos contra COVID-19 a 88 millones 449 mil 704 personas, de acuerdo con la Secretaría de Salud. Además, recibieron la vacuna de refuerzo 53 millones 260 mil 810 personas mayores de 18 años, lo que representa un avance de 66 por ciento de la población objetivo en ese mismo periodo.

Por edad, recibieron en esos primeros meses al menos una dosis 81 millones 106 mil 925 personas mayores de 18 años, que equivale a 91 por ciento; y siete millones 342 mil 779 adolescentes de 12 a 17 años, lo que representa 55 por ciento.

Además, debido a la Campaña Nacional de Vacunación contra influenza y COVID-19 para la temporada invernal 2023-2024, se aplicarán 54.6 millones de dosis, para toda la temporada, que va del 16 de octubre de este año al 31 de marzo del 2024.

En el ámbito de las vacunas anticovid, el Gobierno mexicano aceptó la emisión de permisos para su venta privada en México. Por ahora, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) ha emitido dos opiniones favorables –para las vacunas de Pfizer y de Moderna Tx, a través de su representante legal en México, Asofarma– y una no favorable, para la de AstraZeneca, que podrá volver a presentar la solicitud para la obtención de registro sanitario ante el Comité de Moléculas Nuevas (CMN).

UNA LABOR PREMIADA

Dos científicos ganaron en octubre el premio Nobel de Medicina por descubrimientos que permitieron el desarrollo de vacunas efectivas ARNm contra la COVID-19 y podrían utilizarse para crear otras vacunas en el futuro.

Katalin Karikó es profesora de la Universidad de Szeged, en Hungría, y profesora adjunta en la Universidad de Pensilvania. Drew Weissman realizó su investigación premiada junto con Karikó en la Universidad de Pensilvania.

