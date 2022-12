Mbappé y Giroud ponen a Francia en cuartos de final de Qatar 2022; gana 3-1 a Polonia

Por Eric Núñez

DOHA (AP).— La clase y la descomunal pegada de Kylian Mbappé. El oportunismo de Olivier Giroud. Todo el juego coral de Francia. ¿Resultado? El último campeón está en los cuartos de final de la Copa Mundial.

Latigazos de la dupla Mbappé-Giroud le dieron el domingo a Francia una inapelable victoria 3-1 contra Polonia para dar otro paso en su empeño por revalidar el título.

Mbappé firmó un doblete con su mágico golpeo de derecha en el segundo tiempo y quedó como el máximo anotador del torneo de Qatar, ahora con cinco gritos. Giroud facturó el primero de Les Bleus al filo del descanso, una diana que lo coloca como máximo goleador histórico de la selección con 52 conquistas.

“El único objetivo para mí es ganar la Copa del Mundo”, dijo Mbappé. “Es lo único que sueño. He venido aquí para ganar este Mundial. No vine para ganar el Balón de Oro o la Bota de Oro. Si los gano, por supuesto que voy a estar contento, pero no estoy aquí para eso. Estoy aquí para ganar y para ayudar a la selección francesa”.