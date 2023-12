Israel amplía ataques en Gaza y ordena más desalojos. Palestinos no saben a dónde ir

Por Najib Jobain, Samy Magdy y Jack Jeffery

Franja de Gaza, 2 de diciembre (AP).- Aviones israelíes bombardearon intensamente un área alrededor de Jan Yunis en el sur de Gaza este lunes, mientras el ejército ordenaba desalojos masivos de la ciudad ante una ofensiva terrestre que está empujando a los palestinos a una porción cada vez más pequeña de su asediado territorio.

La ampliación del asalto israelí plantea una opción mortal para cientos de miles de palestinos: permanecer en el camino de las fuerzas israelíes o huir dentro de los confines del sur de Gaza sin garantía de seguridad. Los trabajadores humanitarios advirtieron que el movimiento masivo empeoraría la ya terrible catástrofe humanitaria en el territorio palestino.

Another wave of displacement is underway, and the humanitarian situation worsens by the hour.

The roads leading South towards Rafah are clogged with cars and donkey carts packed with people and their meagre possessions.

— Thomas White (@TomWhiteGaza) December 4, 2023