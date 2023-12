El Departamento del Tesoro de EU anuncia “fuerza de choque” contra el fentanilo

Por Carlos Álvarez Acevedo

Tijuana, 4 de diciembre (SinEmbargo).- El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció el día de hoy que la iniciativa “Fuerza de Choque” contra el fentanilo en un esfuerzo conjunto para combatir a las organizaciones dedicadas al tráfico de opioides. Para ello, el Gobierno estadounidense otorgará más recursos al rastreo, identificación y sanción de personas y empresas involucradas en la producción y transporte del opioide sintético.

A través de un comunicado, el Departamento detalló que el grupo de trabajo será dirigido por el Subsecretario del Tesoro para el Terrorismo y la Inteligencia Financiera, Brian Nelson, y el jefe de Investigación Criminal del Servicio Interior de Impuestos (ISR), James Lee. Además se involucrarán recursos, personal, conocimiento y herramientas de la Red de Control de Crímenes Financieros (FinCEN), la Oficina para el Control de Bienes Extranjeros (OFAC), la Oficina de Inteligencia y Análisis (OIA) y la Oficina de Financiamiento del Terrorismo y Crímenes Financieros (TFFC).

Treasury remains committed to the Administration’s whole-of-government effort, in coordination with our partners in Mexico, to disrupt CJNG’s revenue sources and ability to traffic deadly drugs like fentanyl. https://t.co/w3nkTvDKh0

La fuerza tendrá tres objetivos principales: identificar oportunidades para interrumpir eslabones clave en el lavado de dinero de redes de tráfico de fentanilo, especialmente a través de criptomonedas, y fortalecer la cooperación entre la OFAC y el ISR para identificar violaciones a sanciones emitidas contra objetivos ya identificados.

Además de cooperar con pares en otros países para detectar las redes de lavado de dinero y coordinarse con los propios agregados de las divisiones del Departamento del Tesoro en cada país, también se prevé que se coordinen con agencias federales y estatales de Estados Unidos en ciertos casos, particularmente en áreas impactadas por sobredosis por opioides.

Por otra parte, el Presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó hoy lunes que el próximo 7 de diciembre recibirá en Palacio Nacional a Janet Yellen.

Combatting the flow of deadly fentanyl into communities across the U.S. is a top priority for @POTUS and the Treasury. Our new Counter-Fentanyl Strike Force will bring our unique expertise fighting financial crime to bear against this deadly epidemic. https://t.co/3BePuk32Tv

— Secretary Janet Yellen (@SecYellen) December 4, 2023