¿Habrá segunda temporada en Netflix de Todos estamos muertos? Lo que se sabe

MADRID, 5 de febrero (EuropaPress).- Netflix ha vuelto a acertar apostando por la ficción surcoreana con Todos estamos muertos, serie de zombies ambientada en un instituto y que arrasa en la plataforma desde su lanzamiento el 28 de enero. La producción se ha convertido en el título más visto en casi 50 países y, a raíz de su éxito, ya son muchos los que se preguntan si habrá una segunda temporada.

Por el momento Netflix no ha renovado la serie por una segunda entrega y todo apunta a que podría tratarse de una producción con una única temporada. Todos estamos muertos está basada en un webtoon titulado Now at Our School y la serie ya cubre toda la historia de la fuente original. De lanzar más episodios, tendrían que ser originales.

Además, la idea central de la serie, que gira en torno a un grupo de adolescentes atrapados en un instituto durante el apocalipsis zombie, se resuelve al final de la primera temporada. Forbes también cita el presupuesto de Todos estamos muertos como una de las posibles razones por las que podría no renovar.

“Las producciones caras tienen más que demostrar para asegurar la renovación, y la pregunta no es si Todos estamos muertos es un éxito, sino si es un éxito lo suficientemente grande como para que Netflix le dé más inversión”, señala la publicación. Cabe destacar que por el momento ningún miembro del equipo ha planteado la posibilidad de que haya una segunda temporada.

Por otro lado, aún es pronto para que Netflix renueve la serie, ya que la plataforma suele esperar unas semanas tras el estreno. Aunque el webtoon de Todos estamos muertos está terminado, el cómic deja caer en su desenlace que el virus zombie podría haber llegado a Japón, lo que sería una posible trama de cara a una segunda temporada.

