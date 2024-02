México y Brasil avanzarán, calcula la OCDE, aunque Argentina caerá más de lo esperado

Ciudad de México, 5 de febrero (SinEmbargo).- La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) dio a conocer este lunes su informe anual de Perspectivas Económicas, en donde destacó que México y Brasil avanzarán 2.5 y 1.8 por ciento, respectivamente, y que Argentina caerá -2.3 por ciento.

De acuerdo con el informe anual, la OCDE prevé que México crezca este año 2.5 por ciento, y para el próximo proyecta dos por ciento; mientras que Brasil tendrá un crecimiento de 1.8 y dos por ciento para 2024 y 2024, respectivamente.

Asimismo, Argentina tendrá una caída en su crecimiento de 2.3 por ciento en 2024, y la proyección para el próximo año es que revierta a un alza de 2.6 por ciento.

La Organización señaló que en todos los países “la confianza del consumidor también sigue siendo sometida en relación con las normas a largo plazo en muchas economías avanzadas, así como en China, pero se ha mantenido mejor en muchas economías de mercados emergentes donde el crecimiento ha sido recientemente más fuerte de lo esperado, incluidos México y Brasil”.

Se proyecta que la inflación en las economías de los mercados emergentes siga siendo generalmente más alta que en las economías avanzadas, al tiempo que se alivia gradualmente hasta 2024-25. Una política monetaria más estrecha y los ciclos de precios de la energía y los alimentos también han sido los principales impulsores de la inflación en muchas de estas economías. En Brasil, India, Indonesia, México y Sudáfrica, se prevé que la inflación continúe disminuyendo y convergiendo hacia los objetivos del banco central para finales de 2025.

Asimismo, la OCDE estima que la inflación en México estará este 2024 en 4.1 por ciento, es decir, dos décimas más del estimado en noviembre pasado, pero menor a la registrada en 2023 que se situó en 5.5 por ciento; para 2025 se espera que baje hasta 3.2 por ciento con lo que alcanzaría el rango meta del Banco de México (Banxico) de entre dos y cuatro por ciento.

Today’s outlook launched with Chief Economist @C_Lombardelli projects slower growth in 2024 at around 2.9% increasing to 3% in 2025. #EconomicOutlook

Global growth was resilient in 2023 but is now moderating.

En cambio, Brasil terminó el año en 4.6 por ciento de inflación, y se prevé que disminuya el siguiente par de años, pues en 2024 bajaría a 3.3, y en 2025 a tres por ciento.

Por otro lado, en términos generales, la OCDE prevé que el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) mundial disminuya al 2.9 por ciento en 2024, desde el 3.1 por ciento en 2023, antes de recuperarse al tres por ciento en 2025 a medida que las condiciones financieras se alivien.

“Se prevé que la inflación vuelva a su objetivo en la mayoría de los países del G20 a finales de 2025. Se prevé que la inflación principal en las economías del G20 caiga del 6.6 por ciento en 2024 al 3.8 por ciento en 2025, con una inflación básica en las economías avanzadas del G20 disminuyendo al 2.5 por ciento en 2024, y al 2.1 por ciento en 2025”, apuntó.

As an energy exporter, the US has not suffered the same shock in response to rising energy prices as European economies.

Government and household spending fuelled domestic demand and supported economic activity. US GDP growth projected at 2.1% in 2024 and 1.7% in 2025. https://t.co/9DiaYunNu9 pic.twitter.com/u2Pib3upeW

