Asesinar a Putin es la “única forma” de que el conflicto termine, dice Senador de EU

MADRID, 5 Mar. (EUROPA PRESS).- Un Senador de Estados Unidos del partido republicano por Carolina del Sur, Lindsey Graham, ha pedido este viernes que alguien “debería dar un paso al frente” y matar al Presidente de Rusia, Vladimir Putin, unas declaraciones que, según la Casa Blanca, no reflejan la posición de Estados Unidos.

La Administración Biden se ha desmarcado de estas declaraciones por parte del senador republicano y ha explicado que “no refleja” la posición de Estados Unidos, según ha asegurado este viernes la portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki.

Is there a Brutus in Russia? Is there a more successful Colonel Stauffenberg in the Russian military?

The only way this ends is for somebody in Russia to take this guy out.

You would be doing your country – and the world – a great service.

— Lindsey Graham (@LindseyGrahamSC) March 4, 2022