¿Quién se ha robado 400 mil millones de programas?, cuestiona AMLO a Salinas Pliego

El mandatario señaló que si Ricardo Salinas le entrega pruebas, las presentaría en su conferencia de prensa diaria matutina.

Ciudad de México, 5 de marzo (SinEmbargo).– El Presidente Andrés Manuel López Obrador reviró esta mañana a Ricardo Salinas Pliego, dueño de TV Azteca, quien había acusado en una entrevista que funcionarias y funcionarios se habían robado 400 mil millones de pesos del programa de pensiones para las y los adultos mayores, por lo que le pidió que presentara las pruebas.

Desde Palacio Nacional, el mandatario cuestionó las declaraciones de Salinas Pliego, y le pidió que si tiene información del presunto robo, presente las pruebas, y que él mismo las daría a conocer en su conferencia de prensa matutina.

“Ayer hablábamos de lo de Ricardo Salinas, que le declara a [Javier] Alatorre, dice, palabras más, palabras menos: ‘Cómo voy a pagar impuestos, cómo quieren que yo les pague impuestos, ¿para que se roben el dinero? ¿Exigirían lo mismo, o harían lo mismo a los que se han robado 400 mil millones de pesos de los adultos mayores? Es una acusación fuertísima. ¿Quién se ha robado 400 mil millones de pesos del programa de adultos mayores? Lo único que le planteo es: ‘Entréganos las pruebas'”, criticó.

“Si nos entregas las pruebas, porque es una acusación muy fuerte, es el equivalente a lo de #NarcoPresidente, presento aquí las pruebas, ofrezco eso. Si las tiene, que me las dé. Aquí las damos a conocer, y aquí mismo traigo yo el oficio para el Fiscal [Alejandro Gertz Manero] para que inicie la investigación, toda una investigación, pero no se puedo acusar si no hay pruebas. Todos tenemos que actuar de manera responsable”, complementó.

Asimismo, el mandatario señaló la ciudadanía está “obligada” a denunciar la corrupción, por lo que un presunto fraude de 400 mil millones de pesos, amerita una investigación y que se presenten las pruebas.

“Puede ser que no nos caigamos bien, o que pensemos distinto, eso es lo más natural, hasta en las familias, pero ya una acusación sobre un presunto fraude de 400 mil millones, pues ya amerita una investigación, o sea, ¿dónde están las pruebas? Todos los ciudadanos estamos obligados a denunciar hechos de corrupción, todos, no podemos encubrir, ni mucho menos ser cómplices”, declaró.

Ricardo Salinas ofreció una entrevista el pasado 2 de marzo al comunicador Javier Alatorre, para el canal Fuerza Informativa Azteca, en la al hablar del tema de su falta de pago de impuesto ante el Sistema de Administración Tributaria (SAT), acusó que en la actual administración se robaban 400 mil millones de pesos en el programa de pensiones a adultos mayores.

El empresario cuestionó que el Gobierno no haya realizado ninguna auditoría al programa de pensiones de adultos mayores, y señaló que sería peor que alguien se robe el dinero público a la evasión fiscal.

“Si se roba alguien de los 400 mil millones de pesos que están repartiendo a ‘los viejitos’, y que no los repartió correctamente. ¿Tú crees que lo persiguen? ¿Tú crees que han hecho una auditoría a los 500 mil millones de pesos que reciben ‘los viejitos’ en pensiones? ¿Tú crees que ha habido una auditoria de que todas las personas adultas mayores recibieron ese dinero?”, discutió.

“¿Qué es peor, que alguien que generó riqueza se oponga a un pago injusto, o alguien que ya pagado el dinero y ejerciéndolo el funcionario, se lo roba? ¿Qué debería ser más penado? Eso, ¿verdad? […] El que produce y no pagó, según ellos: cárcel; pero el que ya cobró y se lo robó: nada. ¿Qué pasó?”, complementó.

Como respuesta, López Obrador ayer ya le había pedido a Salinas Pliego de que si tenía más información del supuesto fraude, que le mandara las pruebas para hacer la denuncia.

“Abro un paréntesis también para decirle, con todo respeto, a Ricardo Salinas que si sabe de que están robando el dinero, que nos mande la información y yo presento la denuncia porque parece que habló del dinero de los adultos mayores se roban 400 mil millones, que me mande las pruebas y yo presento la denuncia y lo hago públicamente aquí, nada más que quiero las pruebas”, apuntó ayer.

Al respecto, el magnate aclaró en X, antes Twitter, que ya se han presentado varias pruebas de corrupción durante el sexenio, y que sólo ha habido impunidad y libertad para delincuentes, por lo que cuestionó qué tipo de pruebas preferiría el titular del Ejecutivo, aunque dijo que sí las daría a conocer.

“Ya le han presentado pruebas de varios actos de corrupción, entonces que nos diga exactamente qué tipo de pruebas necesita… ¿audios, videos, contratos, transferencias?, porque todo eso se le ha presentado y no veo a nadie denunciado o en la cárcel, al contrario, los están deja do en libertad, pero con gusto, en un ratito que tenga libre les grabo un video”, escribió.

Por ello, el dueño de TV Azteca mencionó que espera que el Presidente sí presente la denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR), encabezada por Alejandro Gertz Manero, una vez que dé las pruebas.

“Yo espero que sí presente la denuncia. […] Eso sí, tampoco quiero que me agarren de su distractor, hay que admitir que hay cosas MUCHO más importantes y urgentes que se deben resolver en el país, aunque creo que ya se les acabó el tiempo”, acusó.

La reciente discusión comenzó luego de que López Obrador informara ayer que le hizo fuertes descuentos a Salinas Pliego para que pagara sus deudas con el Sistema de Administración Tributaria (SAT), pero que se negó, por lo que ahora debe aproximadamente 25 mil millones de pesos.

“Ricardo [Salinas Pliego] trae, su empresa, un adeudo con el SAT desde la época de [Vicente] Fox. No es nuevo, ni siquiera es un asunto de nosotros, de esta administración. Entonces han venido litigando desde entonces este asunto y ha ido creciendo el monto, y pasa de una instancia a otra, y en algunos casos ya han habido fallos”, relató.

“Pero de toda la cantidad, lo que fallaron fueron dos mil 500 millones aproximadamente y ya lo pagaron, pero falta la mayor parte que, de acuerdo con el SAT, llega con recargos, intereses, a cerca de 22, 24 mil millones de pesos. Entre 20 y 25 mil millones”, apuntó.

Asimismo, detalló que Salinas Pliego se acercó a él para negociar una quita legal, y que después de un acuerdo con Antonio Martínez Dagnino, director del SAT, y con la Procuraduría Fiscal de la Federación (PFF), se estableció la cifra de ocho mil millones de pesos, por lo que el nuevo pago sería de aproximadamente 14 mil millones de pesos; sin embargo, el magnate rechazó la propuesta.

“La quita era importante, creo que de ocho mil millones [de pesos], tenía que pagar 14 [mil millones de pesos], algo así. Ese era el acuerdo, no el acuerdo, a lo que nosotros llegamos a decir: ‘Bueno hasta aquí se puede legalmente con tal de llegar a un acuerdo’”, agregó.

De la misma manera, el mandatario señaló que la deuda con el SAT no es motivo de pleito entre ambos, ya que lo considera su amigo, pero que es un tema de presupuesto y no una cuestión personal.

El problema entre el empresario dueño de Grupo Salinas y el SAT no es reciente. De hecho, en varias ocasiones los requerimientos de la autoridad hacendaria se han resuelto en tribunales, en donde se ha resuelto que Salinas Pliego tiene que pagar.