¡Llegó el día! Twitter comienza a probar la función de editar mensajes ya publicados

Los Ángeles, EU, 5 abril (EFE).- Twitter confirmó este martes su intención de añadir la opción de editar mensajes ya publicados, aunque comenzará a probar esa función en su servicio de pago, Twitter Blue, antes de que llegue a todos los usuarios.

El mensaje se refería a una encuesta que Elon Musk creó en la red social para consultar a sus seguidores si querían tener la capacidad de editar los mensajes (tuits) una vez publicados, y en la que más del 70 por ciento afirmó que sí.

we are working on an edit button

— Twitter (@Twitter) April 1, 2022