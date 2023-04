ENTREVISTA | Solalinde anuncia el fin de las estaciones migratorias y del comisionado

Ciudad de México, 5 de abril (SinEmbargo).– El Presidente Andrés Manuel López Obrador y el padre Alejandro Solalinde se encontraban en pláticas desde el pasado 15 de marzo en torno a la reconfiguración del Instituto Nacional de Migración (INM) cuando la noche del 27 de marzo se suscitó un incendio en una estación en Ciudad Juárez que se ha cobrado la vida de 40 personas y que destapó los abusos en este sistema, compartió en entrevista Solalinde, un reconocido activista por los derechos de lo migrantes.

El planteamiento hecho por Solalinde al Presidente fue comunicado este martes. Se trata de sustituir al Instituto de Migración por la Coordinación Nacional de Asuntos Migratorios y Extranjería (CONMÉXICO), en la cual el padre aclaró que ya no habrá un Comisionado ni estaciones migratorias ni algún otro vicio que se pueda arrastrar de este viejo organismo creado en el Gobierno de Carlos Salinas de Gortari y por el cual han desfilado policías e incluso políticos de extrema derecha.

“El Presidente ha dicho que no se puede poner vino nuevo en botellas viejas, no se puede entonces tener un cambio de derechos humanos y una perspectiva y una reestructuración de la política migratoria mexicana nada más en el nivel de seguridad. No, a estas instancias de seguridad se les dejará lo que les toca, pero el Instituto tendrá que ver más o menos la reorientación y la reestructuración de todo desde la perspectiva de derechos humanos”, indicó.