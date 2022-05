El rey Viserys I Targeyen sorprende en el nuevo avance de House of the dragon

La serie, basada en el libro Fuego y Sangre de George R.R. Martin, estará ambientada 200 años antes de los acontecimientos de Game of Thrones y ahondará en la historia de la Casa Targaryen.

Ciudad de México, 5 de mayo (SinEmbargo).- HBO compartió el teaser tráiler de House of the dragon (La casa del dragón), spin-off de la aclamada Game of Thrones, que llegará a la plataforma de HBO Max el próximo 21 de agosto.

En el clip de menos de dos minutos se puede observar al rey Viserys I Targeyen nombrando a su hija, la princesa Rhaenyra, como su sucesora al Trono de Hierro.

Además del avance de la ficción, que constará de diez episodios, HBO también difundió los pósters de los personajes de La casa del dragón.

El elenco principal de este spin-off está conformado por Paddy Considine, Matt Smith, Olivia Cooke, Emma D’Arcy, Steve Toussaint, Eve Best, Sonoya Mizuno, Fabien Frankel y Rhys Ifans.

El reparto lo completan illy Alcock, Bethany Antonia, Phoebe Campbell, Emily Carey, Harry Collett, Ryan Corr, Tom Glynn-Carney, Jefferson Hall, David Horovitch, Wil Johnson, John Macmillan, Graham McTavish, Ewan Mitchell, Theo Nate, Matthew Needham, Bill Paterson, Phia Saban, Gavin Spokes y Savannah Steyn.