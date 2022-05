Vaquita marina sobreviviría por su cuenta si se eliminara pesca de enmalle: estudio

Washington, 5 may (EFE).- La vaquita marina, animal del que sólo quedan diez ejemplares o menos en el mundo, podría sobrevivir por su cuenta si se elimina la pesca de enmalle en las aguas mexicanas, según un estudio que publica este jueves la revista Science.

Es la conclusión a la que ha llegado un grupo de biólogos de la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA) tras hacer un análisis genético de 20 vaquitas que vivieron entre los años 1975 y 2017.

Los resultados muestran que, si se detiene de inmediato este tipo de pesca en la zona que habitan, en el golfo de California, su población tiene muchas posibilidades de recuperarse.

Happy to share our genomic and simulation analysis of recovery potential in the critically endangered vaquita porpoise out in @ScienceMagazine today. Key takeaway: the vaquita is not doomed to extinction by genetic factors and is not beyond saving! 1/x https://t.co/uirE8Zr7Ny

