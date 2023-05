Xóchitl NO fue sancionada. Ted Cruz NO halagó a AMLO. ¿Rosalía pidió votar Morena?

Por Abril Mulato, León Ramírez y Marcos Martínez Chacón

Ciudad de México, 5 de mayo (AP).– Un resumen de las historias e imágenes más populares, pero completamente falsas de la semana. Ninguna de éstas es legítima, a pesar de que se compartieron ampliamente en las redes sociales. The Associated Press las verificó. Aquí están los hechos:

–Video de Kamala Harris diciendo que hoy es hoy fue alterado

LA AFIRMACIÓN: Un video muestra a la vicepresidenta estadounidense Kamala Harris diciendo en un discurso: “Hoy es hoy y ayer fue hoy para nosotros, pero ayer y mañana será para nosotros hoy, pero mañana, así que vive hoy de tal manera que el futuro hoy sea para ti como el hoy de ayer sólo que mañana”.

LOS HECHOS: El video original que fue grabado en una manifestación sobre los derechos reproductivos en la Universidad de Howard el martes pasado no incluye esa cita.

En el video original Harris dijo: “Entonces creo que es muy importante -como han dicho tantos líderes increíbles- que, en todo momento, y ciertamente en este, podamos ver el momento en el que existimos y estamos presentes y poder contextualizarlo, entender dónde existimos en la historia y en el momento en relación no sólo con el pasado, sino también con el futuro”.

