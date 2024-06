ENTREVISTA¬ No usaremos nuestra nueva mayoría como aplanadora, dice Tatiana Clouthier

En entrevista con “Los Periodistas”, Tatiana Clouthier habló sobre el avasallador triunfo de Claudia Sheinbaum y Morena en la elección de este domingo, sobre lo que vendrá, ahora, con este nuevo Gobierno de la 4T y a la par respondió a los señalamientos de la oposición sobre una supuesta elección de Estado: “Creo que hay una sobre reacción que la están llevando más allá de lo que es y lo que era y como decimos la campaña ya se acabó, y que ahora la quieren llevar a un susto adicional con esto del conteo que se está dando, que es una parte totalmente dentro del proceso electoral”.

Ciudad de México, 5 de junio (SinEmbargo).- Tatiana Clouthier, Coordinadora de Voceros de la Presidenta electa Claudia Sheinbaum Pardo, aseguró que tras perder la elección de manera abrumadora, la oposición ha comenzado a sobrerreaccionar para tratar de dar un susto injustificado. En ese sentido, expuso que usarán con responsabilidad la mayoría calificada que ganaron en la Cámara de Diputados y recordó que cuando ella fue vicecoordinadora pudo votar en contra de las iniciativas con las cuales no estuvo de acuerdo.

“Yo puedo decir qué me pasó, yo estuve en el congreso y debo decir la gran libertad que tuve cuando estuve como vicecoordinadora del grupo parlamentario, en seis ocasiones voté distinto”, platicó Clouthier en entrevista con Los Periodistas. “¿A dónde voy con esto? No creen que existe esta libertad y estas decisiones. Lo que se requiere es entrar en las discusiones y profundizar”.

Tatiana Clouthier afirmó que todos los señalamientos hechos por la oposición sobre lo que le depara a México en los próximos seis años son exagerados e indicó que quieren extender esta narrativa tras las elecciones. “Dos cosas había en esta campañas, el famoso cambio a la Constitución y el cierre a las iglesias […] Creo que hay una sobre reacción, que la están llevando más allá de lo que es y de lo que era. La campaña ya se acabó y ahora la quieren llevar a un susto adicional. Creo que el pataleo es una cosa y otra cosa es el susto. Hay un escándalo de lo que no es, porque hay una expectativa que se crearon”.

La exjefa de campaña del Presidente Andrés Manuel López Obrador en 2018 recalcó que se debe tener cuidado con este tipo de narrativas falsas pues se puede crear una ficticia percepción de la realidad. Además, dijo, se busca achacarle a Claudia Sheinbaum problemas que no le corresponden a ella.

“Cuidado con las narrativas falsas y ficticias que creamos porque podemos crear un mundo en esto y esto se vuelve peligroso para nuestro entorno. Creo que hay un susto injustificado, le quieren cargar los muertos que no son de ella, ponerles las estampitas no propias y las estampitas de tus enojos, de tus molestias, de tus angustias”.

Y ahondó: “Yo siempre he dicho, cuidado con lo que decimos porque construimos mundos con el lenguaje. Estar en una narrativa de estos temores estos medios puede llevar a algo”.

Tatiana Clouthier mencionó que uno de los logros más importantes del Presidente López Obrador fue la llamada revolución de las consciencias, pues personas de todos los sectores de la población, incluida la oposición, comenzaron a reflexionar sobre lo que pasa en su entorno.

“Yo creo que este es uno de los logros más importantes que hace el Presidente lograr que la revolución de las consciencias se diera en todos los niveles, quienes no lo quieren y quienes lo aceptan y apoyan el proyecto. En ese sentido, me parece un acto extraordinario que la Marea Rosa haya crecido como creció porque se puedo expresar y no se expresaba mas que en el aparatito”.

Alejandro Páez Varela y Álvaro Delgado Gómez https://www.sinembargo.mx/author/paez-delgado