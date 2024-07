¬RADICALES se asoman al corazón del Gabinete de Sheinbaum, la parte más política

La virtual Presidenta electa Claudia Sheinbaum anunció a otros cuatro integrantes de su Gabinete quienes la acompañarán a partir del 1 de octubre próximo. Se trata del corazón de su Gabinete conformado por excolaboradores que estuvieron con ella en el Gobierno de la Ciudad de México y de gente cercana al Presidente Andrés Manuel López Obrador. Este fue el tema de ¬RADICALES.

Ciudad de México, 5 de julio (SinEmbargo).– Claudia Sheinbaum Pardo presentó este jueves la tercera tanda de quienes la acompañarán en su Gabinete a partir del 1 de octubre, se trata de Rosa Icela Rodríguez, Mario Delgado Carrillo, Ariadna Montiel y Omar García Harfuch, quienes ocuparán las secretarías de Gobernación, de Educación Pública, Bienestar y Seguridad Pública y Protección Ciudadana, respectivamente. Nombramientos políticos en su mayoría que apuestan a la gobernanza a la que apunta la virtual Presidenta electa, coincidieron Alejandro Páez Varela, Carlos Pérez Ricart, Fabrizio Mejía y Héctor Alejandro Quintanar en esta entrega de ¬RADICALES.

“De las tres tandas de nombramientos creo que estamos ante la más política de las tres, las primeras dos, habíamos dicho, son técnicos, también de mayor edad, esta tercera tanda reduce el promedio de edad de los miembros del gabinete”, planteó Carlos Pérez Ricart en la transmisión del programa de Estudio B de SinEmbargo Al Aire. “Es un grupo, con excepción de Omar García Harfuch, que está compuesto por la burocracia de izquierda que se va a formar a principios del siglo XXI en la Ciudad de México”.

Pérez Ricart indicó que en el caso de Ariadna Montiel, quien repetirá en la Secretaría de Bienestar, “es una joven militante del PRD, del grupo de jóvenes en el PRD y en los primeros 2000 que crece en la burocracia del PRD, que luego está en Morena, que va tomando mucho profesionalismo, un carácter mucho más discreto que otros miembros del Gabinete. Muy eficaz, muy eficiente desde mi punto de vista, también muy honesto”.

“Es un acierto que se quede en Bienestar, donde es muy importante que no haya curva de aprendizaje. Normalmente lo que suele pasar en los gobiernos es que los primeros meses se suele gastar muy mal, de hecho hay un subejercicio presupuestario y eso en los programas sociales, esperemos que no pase. Y eso normalmente afecta también la Economía en su conjunto. La apuesta por Ariadna Montiel como con la Secretaría de Hacienda es que los programas fluyan igual que venían fluyendo antes y no haya una descomposición”, expresó.

Con respecto a Mario Delgado recordó que es alguien que empieza en los primeros años de este siglo en el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador y que después pasar a estar bajo el orden de Marcelo Ebrard. “Además sí tiene experiencia en Educación, él estuvo siendo secretario de Educación de la Ciudad de México, un par de años, con Marcelo y antes es el creador de Prepa Sí prepa uno de los programas más importantes en la Ciudad de México”.

“Y por último Rosa Icela Rodríguez que aunque viene del periodismo es alguien que viene trabajando también en el obradorismo cuando menos desde hace 20-25 años y que también se forma y crece en muchos puestos y la Administración Pública Federal dentro de la izquierda. Entonces es un poco la demostración de que la izquierda tiene cuadros políticos, técnicos, muy solventes que ahora están ante su gran prueba de fuego”, ahondó.

Fabrizio Mejía indicó a su vez que estos nombramientos se centran en “el control político dentro del país”. Expuso que el caso de Omar García Harfuch en la Secretaría de Seguridad ya estaba muy anunciado. “Es más, no había ninguna alternativa a él para seguridad”. En cuanto al perfil de Rosa Icela Rodríguez destacó el desempeño que ha tenido en todos los puestos que ha tenido, “que es cumplir con las órdenes del Presidente de la República. No importa si es un tema como la frontera, como la seguridad pública, ella ha tenido varios puestos, varios encargos como le llaman, y siempre ha cumplido estrictamente lo que le dice el Presidente de la República. Me parece que ese es el perfil”.

“Claudia Sheinbaum lo que necesitaba al principio, digamos, antes de la campaña era tener un espacio político propio y ella lo construyó mediante este acercamiento que hubo con Diálogos por la Transformación, que fue con una enorme cantidad de asociaciones, universidades, etcétera, de profesionistas y por otro lado tomó a Morena, cosa que no había hecho López Obrador, como el otro pie digamos de su base política para la presidencia y lo que sucedió fue que ella durante la precampaña y la campaña reorganizó Morena en todo el país para la elección, pero también para gobernar”, señaló Fabrizio.

Mejía Madrid refirió cómo en este nuevo paquete del gabinete se ve “el pie de Morena, el pie partidista, el pie de la eficacia, como en el caso, por ejemplo de Ariadna Montiel, que efectivamente conoce perfectamente cómo se distribuyen los programas sociales, que no puede fallar. No puedes entrar en marzo, a ver cómo está el presupuesto, tienes que tener una continuidad y me parece que este gabinete es precisamente expresión de ese otro brazo. No son los universitarios o los profesionistas, sino el partido”.

Héctor Alejandro Quintanar enfatizó por su parte que en estos nombramientos está la rama identitaria de lo que significa Morena como movimiento y como partido gobernante. “La gran raíz de Morena está ahí, en el soberanismo, en esta idea de defender la parte energética, no sólo en sí misma, sino como un gesto de decir ‘la soberanía es primero’, y ya como gobierno la gran identidad de 2018 a 2024 fue la promoción del Bienestar”.

“Me parece que estos dos nombramientos, el de la semana pasada y este lo resaltaría en esa vía porque creo que el mensaje es claro y es continuar en esto que ya mencionaba yo la semana pasada acerca de que Claudia Sheinbaum está tratando de dar un mensaje de continuidad con sello propio”, puntualizó.

Quintanar coincidió que no es poca cosa que Ariadna Montiel repita en la Secretaría de Bienestar, pues es una manera de darle continuidad a la eficiencia y darle alas para que continúe esa misma línea.

“Nos encontramos con una tercera ronda de Gabinete que desde luego incluye esta parte más política y que continúa en esa línea de mostrar una inercia, de que se va a respetar lo que ya inició en 2018, pero con un sello propio”, apuntó.

Con respecto a la presencia de Omar García Harfuch consideró que es una especie de ascenso a la eficiencia, tanto lo que pasó con Rosa Isela Rodríguez en la Secretaría de Seguridad, con lo que hizo Omar García Harfuch en la Ciudad de México, “que han sido cuestiones que se han hecho desde gobiernos progresistas, gobiernos de izquierdas que están tratando de dar el mensaje de que se puede combatir la inseguridad, se pueden combatir los grandes problemas de delincuencia que tiene este país, por una vía que había sido que ha sido distinta a la que siempre se nos había mostrado como la única que es esta línea de mano dura”.

“Entonces creo que los dos mensajes son eso, la continuidad con sello propio que ya Claudia Sheinbaum ha estado marcando desde hace dos semanas y esta idea de que ya hay una serie de burócratas, y lo digo sin menosprecio, porque todo gobierno para funcionar requiere de burocracia. Me parece que hay este ascenso a los funcionarios, que ya han hecho un buen trabajo y Claudia Sheinbaum sigue con esta línea de continuidad con sello propio”.

Alejandro Páez Varela expresó a su vez que se trata de un equipo muy íntimo, “un equipo muy de Claudia, con tareas muy concretas. Yo creo que lo que une a todos ellos, sería la urgencia que ella ve en mantener la gobernanza, en atender la gobernanza, seguridad es gobernanza, bienestar es gobernanza, Gobernación por definición es gobernanza y quién más que Rosa Icela para hacerlo”.

“Es muy claro que Claudia Sheinbaum tiene un interés de poner énfasis en la gobernanza y mete a su gente de toda la confianza a eso. También el tema de la negociación, Rosa Icela es ruda, para quien no la conozca yo diría Rosa Icela y Claudia comparten ese gesto, que es una voz suave de repente, muy tranquilas y ¡mocos! cuando se necesita ¡tómala!, son dos personajes que tienen esa característica, mano suave hasta que ya no se necesita la mano suave y se necesita actuar y creo que eso le garantiza Rosa Icela a Claudia”, expuso Páez Varela.

Señaló además que es una parte donde el gabinete se convierte en un contrapeso a otros grupos políticos. “No se nos olvide que Ariadna Montiel en bienestar, es denunciada por Marcelo Ebrard, ella es la que es denunciada, señalada, por Marcelo Ebrard hasta el día de hoy sin pruebas y luego después formalmente una Diputada vinculada Marcelo denuncia a Ariadna Montiel Montiel ante ante Morena”.

Alejandro Páez recordó que a Ariadna Montiel es muy cercana al Presidente López Obrador, es muy cercana a Claudia, “y la misma Rosa Icela ha manejado la versión de bienestar, digamos en gobiernos de izquierda y de no tan de izquierda como el de Mancera, ella fue la que manejó sus padrones”.

“Omar García Harfuch no se nos olvide, él compite y gana en la capital mexicana. Era el contrapeso de Clara, de un sector, y Clara, como sabemos, es muy cercana también a Marcelo, no hay coincidencias en en todo esto, pero tampoco hay una intención deliberada de ponerlos ahí para que compitan, no, es simplemente para garantizar ciertos contrapesos”.

Páez Varela mencionó que Rosa Icela digamos es la menos confrontada con ciertos núcleos al interior de la izquierda, “pero tampoco se nos olvide que ella misma fue aspirante al puesto que tiene hoy Clara, ¿Qué quiero decir con todo esto? Bueno, también veo en la gobernanza el interés de Claudia de mantener también la gobernanza interna de las tribus ordinarias, normales, mantenerla”.