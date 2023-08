El parón de Hollywood da un coletazo a otros sectores del cine y hasta del turismo

Según cifras publicadas el pasado julio por FilmLA, los permisos de filmación de largometrajes y programas de televisión se desplomaron un 64 por ciento en comparación a los datos arrojados en 2022.

Ciudad de México, 5 de agosto (SinEmbargo).- El parón de Hollywood protagonizado por actores y guionistas no ha alarmado sólo a la industria del cine y a las grandes productoras, sino también a otros sectores que se están enfrentando a los efectos colaterales de dicho movimiento.

El tsunami provocado por ambas movilizaciones ha puesto en riesgo el trabajo de cientos de personas, entre las que se encuentran carpinteros, peluqueros, transportistas, maquilladores y asistentes de producción, por mencionar algunos y poco a poco empieza a afectar negocios aledaños como tintorerías, restaurantes, alojamientos y hasta al gremio turístico.

Tal es el caso de la vicegobernadora de California, Eleni Kounalakis, y otros funcionarios, quienes instaron el pasado 2 de agosto a la cantante Taylor Swift a posponer los conciertos que tiene previsto ofrecer en días próximos en el SoFi Stadium, de Los Angeles, como una forma de solidarizarse con los trabajadores hoteleros que también se encuentran en huelga.

“Los trabajadores de los hoteles están luchando por sus vidas. Luchan por un salario digno. Se han ido a huelga. Ahora, están pidiendo tu apoyo”, declararon.

De acuerdo con Forbes, el parón de la industria audiovisual podría tener consecuencias económicas superiores a los 2 mil 100 millones de dólares que se perdieron en 2007 con la huelga que duró 100 días y en la que los demandantes exigieron compensación, incluyendo pagos de regalías, para programas y películas distribuidos digitalmente.

Pero, ¿por qué se están manifestando en Hollywood? La mayor crisis del gremio norteamericano inició el pasado 13 de julio luego de que el SAG-AFTRA, el sindicato conformado por 160 mil actores, se sumara a la huelga del Sindicato de Guionistas de Estados Unidos en contra del uso de la inteligencia artificial (IA) dentro del gremio y para exigir un incremento del 11 por ciento de los salarios y el aumento de residuales.

27 DÓLARES POR UN ÉXITO DE LA PANTALLA CHICA

Según explica The Associated Press, las regalías o pagos residuales son un tema central de las huelgas simultáneas de actores y guionistas de Hollywood, pues se destaca que éstas se han reducido al mínimo a medida que la industria ha cambiado con la llegada de las plataformas de streaming.

En este sentido, la agencia de noticias estadounidense explica que las regalías son pagos a largo plazo que se le paga a actores y guionistas cada vez que un programa se transmite en televisión abierta, cable, o bien, cuando alguien adquiría un DVD, Blu-ray o hasta cinta VHS.

Sin embargo, los tiempos han cambiado y con la llegada del streaming, que en los últimos años ha sumado más plataformas en su haber, tanto actores como guionistas han denunciado que las regalías, que se pagan según la duración del material, la importancia del papel, el presupuesto de la producción y el servicio en el que se oferte; han disminuido.

Por ejemplo, diversos actores como Chris Browning, de Bright, y David Denman, de The Office, han destacado que el trabajar en una producción exitosa ya no es garantía debido a que las regalías de streaming no están vinculadas con la popularidad del programa.

Uno de los casos más sonados fue el de la actriz Kimiko Glenn, encargada de dar vida al personaje de Brook Soso en Orange Is the New Black, la multipremiada serie de Jenji Kohan que catapultó a Netflix, quien compartió un video a través de su TikTok en el que se puede ver que se le pagan tan sólo 27 dólares por regalías provenientes de territorios extranjeros.

“La gran mayoría de nuestros miembros no son muy famosos, no son ricos. Son trabajadores que tratan de pagar sus hipotecas, su comida, están luchando por su supervivencia económica […] La industria ha cambiado mucho en los últimos 10 años y es muy difícil ganarse la vida”, destacó al respecto Duncan Crabtree-Ireland, negociador de SAG-AFTRA, en una entrevista cedida a El País y EFE.

LA IRRUPCIÓN DE LA IA EN EL ENTRETENIMIENTO

Al tema de las regalías, se suma el de la irrupción de la inteligencia artificial en el gremio del entretenimiento luego de que en medio de las negociaciones los grandes estudios solicitaran la facultad de escanear los rostros de los extras para poder usar su imagen “por el resto de la eternidad, en cualquier proyecto, sin consentimiento y sin compensación”, según la declaración de Crabtree-Ireland.

Por supuesto, la solicitud no tardó en relacionarse con la trama del capitulo “Joan Is Awful” de la sexta temporada de Black Mirror en el que Salma Hayek sufre las consecuencias de haber firmado un contrato en el que permitía que se reprodujera su imagen con ayuda de la IA en cualquier producción.

En la descripción de la negociación ofrecida por la Alianza de Productores de Cine y Televisión (AMPTP) para el uso de de la IA se destaca que “queremos poder hacer cambios en el diálogo de los artistas principales, e incluso crear nuevas escenas, sin consentimiento informado. Y queremos poder usar las imágenes, semejanzas y actuaciones de alguien para entrenar nuevos sistemas generativos de IA sin consentimiento ni compensación”.

“Tenemos un mensaje para el señor Iger [CEO de Disney]. Sabemos que mira las cosas con otros ojos, no esperamos que entienda quiénes somos. Pero les pedimos que nos oiga e incluso que nos escuche cuando le decimos que no nos va a quitar el trabajo para dárselo a robots”, recalcó en un contundente mensaje el actor Bryan Cranston, reconocido por su trabajo en Breaking Bad, durante un discurso en Times Square .

Para los escritores y guionistas de Hollywood no cambia mucho la situación respecto a la IA ya que se teme que plataformas de inteligencia artificial como ChatGPT o Bard puedan llegar a desarrollar un guión exitoso antes de lo esperado.

En este tenor, AP apunta que el gremio quiere evitar que las historias o los diálogos en bruto generados por IA se consideren “material literario”, es decir que se garantice que no competirán por un Óscar contra una computadora; y que las historias o diálogos se consideren “material de origen”.

Por su parte, la AMPTP compartió a través de un documento que “quieren usar esta tecnología como parte de su proceso creativo, sin cambiar la forma en que se determinan los créditos, lo cual es complicado dado que el material de IA no puede tener derechos de autor”.

Mientras tanto, luego de que Iger, en representación de la AMPTP, declarara que “nadie detendrá el avance tecnológico”, Disney ha ofertado distintos puestos centrados en la IA y el aprendizaje automático.

Según destaca The Hollywood Reporter, la casa del ratón estaría buscando a una persona con “la ambición de superar los límites de lo que pueden crear las herramientas de IA y entender la diferencia entre la voz de los datos y la voz de un diseñador, escritor o artista” para que colabore con “estudios de terceros, universidades, organizaciones y desarrolladores para evaluar, adoptar e integrar lo último en IA generativa”, y a un ingeniero “responsable de soluciones basadas en IA” para que trabaje “en esfuerzos avanzados de personalización con avatares digitales”.

¿DÓNDE ESTÁ EL FUTURO DEL CINE Y LA TV?

Pese al deslumbrante estreno de Barbie y Oppenheimer no hay que olvidar que más de una decena de producciones se quedaron a la deriva, a causa de las huelgas de escritores y actores en Hollywood, durante la época más fuerte del año: el verano.

Entre las producciones de televisión afectadas se encuentra la segunda temporada de House of the Dragon, el spin-off de Game of Thrones; la segunda tanda de episodios de The Sandman, la cuarta entrega de Slow Horses, por supuesto también el esperado desenlace de Stranger Things, y las próximas entregas de The Last of Us y Yellowjackets, por mencionar algunas.

En cuanto a la pantalla grande, títulos como Ghostbusters 4, Mufasa: The Lion King y Avatar 3 y 4 se han quedado pausados en producción, según fuentes citadas por la BBC. Asimismo se habla de esperadas cintas como Deadpool 3, la secuela de Beetlejuice, dirigida por Tim Burton; y la adaptación de Wicked.

No obstante, en medio del diluvio, la periodista Sabrina Duque, de The Hollywood Reporter, apunta que servicios de VOD como Netflix han buscado alternativas fuera de Estados Unidos para sobrellevar las pérdidas que generarán las huelgas en Hollywood.

Según los periodistas Daisuke Wakabayashi y Jin Yu Young del mismo medio, “el contenido proveniente del extranjero ha cobrado aún más importancia con el cierre de Hollywood. Las comedias y los dramas producidos en el extranjero”. Y, abundaron en que hace un año “el 60 por ciento de los suscriptores de Netflix vieron una serie o película en coreano”.

Por otra parte, hay quienes buscan sacar provecho para catapultar otro tipo de contenido, por ejemplo, Forbes destacó que Tony Marlow, director mundial de marketing de LG Ad Solutions, confía en que la audiencia se desplazará a programas no guionizados como los deportes y realities shows.

“Estamos a dos meses de la temporada de la NFL, que atraerá a espectadores y anunciantes”, apuntó.

En cualquier caso, habrá que esperar a ver qué sucede cuando se retomen las negociaciones entre los sindicatos de actores y escritores con los grandes estudios de Hollywood.

Eréndira Quintero https://www.sinembargo.mx/author/erendira-quintero La música es mi fuerte. Me la vivo en conciertos y festivales. Escribo sobre entretenimiento y me describo como una auténtica seriéfila. Soy fan del UCM y de las comedias románticas.