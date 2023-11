El elenco de “Friends” se despide del actor Matthew Perry en funeral privado en LA

Sus compañeras de Friends, Jennifer Aniston, Courteney Cox y Lisa Kudrow, asistieron al funeral en un emotivo adiós.

Por Mariano Rojas Ruiz

Los Ángeles, 5 de noviembre (LaOpinión).- A una semana de la trágica muerte de Matthew Perry, sus restos fueron sepultados en el Forest Lawn Memorial Park, en Los Ángeles. Este cementerio, ubicado en las colinas de Hollywood, tiene un significado especial, ya que se encuentra cerca de los estudios Warner Bros, donde se filmó la icónica serie “Friends“, en la que Perry interpretó al personaje de Chandler Bing.

En el funeral de Perry se reunieron familiares, amigos, colegas y, sobre todo, sus compañeros de la serie. Jennifer Aniston, Courteney Cox y Lisa Kudrow asistieron al evento. Aunque Matt LeBlanc y David Schwimmer no fueron captados por los paparazzis, se cree que también estuvieron presentes.

Antes de ingresar a la iglesia del panteón, las actrices se abrazaron. En el video se pueden ver alrededor de 20 personas vestidas de negro alrededor de la tumba del fallecido actor.

La muerte de Matthew Perry sorprendió al mundo del espectáculo, y el público había expresado su descontento por la demora en las condolencias públicas por parte del elenco de “Friends”.

We are devastated to learn of Matthew Perry’s passing. He was a true gift to us all. Our heart goes out to his family, loved ones, and all of his fans. pic.twitter.com/Xv6HkpSEBl — FRIENDS (@FriendsTV) October 29, 2023

Cuando finalmente emitieron sus declaraciones, las cuales fueron breves, pero sinceras, los actores descataron la cercana relación entre ellos. Los creadores de la serie y el productor ejecutivo también compartieron sus sentimientos sobre la pérdida.

A una semana de la repentina muerte de Matthew Perry, aún se desconocen las causas exactas. Las autoridades informaron que el actor fue encontrado sin vida en su bañera, en Los Ángeles, y se considera un posible ahogamiento como hipótesis principal.

Sin embargo, las primeras pruebas indican que su cuerpo no estuvo mucho tiempo en esa situación antes de ser encontrado por su asistente.

El cuerpo de Perry fue entregado a su familia después de la autopsia y los exámenes toxicológicos iniciales no detectaron la presencia de metanfetaminas ni fentanilo en su organismo, aunque los resultados finales se conocerán en los próximos seis meses.

#1 ⭐️ Wow- a dream come true! Thank you all so much for making #FriendsLoversBook #1 on the @nytimes bestseller list. Feeling grateful and humbled for all of the love you have given my memoir and am happy to hear my words resonated with you. pic.twitter.com/nAC0XpkSD3 — matthew perry (@MatthewPerry) November 9, 2022

EL SUEÑO DE MATTHEW PERRY: BIOPIC INCONCLUSA Y EL LEGADO EN LA LUCHA CONTRA LAS ADICCIONES

Matthew Perry, famoso por su papel en “Friends”, no solo enfrentó la fama, sino que también luchó contra la adicción a diversas sustancias. Antes de su repentina muerte, tenía un proyecto pendiente: realizar una biopic.

Según Athenna Crosby, quien lo vio poco antes de su fallecimiento, Perry anhelaba llevar su vida a la pantalla grande. Ya había pensado en Zac Efron para interpretarlo, basándose en su colaboración previa en la película 17 otra vez. Perry veía a Efron como la opción perfecta para representar una versión más joven de él mismo.

Aunque no existe un guión escrito, se sabe que la trama se basaría en el libro que Perry publicó en 2022, Amigos, amantes y algo terrible: una memoria. Este proyecto podría cumplir el sueño de Perry de compartir su historia.

So much has been written about me in the past. I thought it was time people heard from me. The highs were high, the lows were low. But I have lived to tell the tale, even though at times it looked like I wouldn’t. And it’s all in here. I apologize it’s not a pop up book. pic.twitter.com/q4qYd7Zp6t — matthew perry (@MatthewPerry) February 10, 2022

La muerte de Matthew Perry el pasado 28 de octubre dejó consternado al mundo del espectáculo. Fue hallado sin vida en su jacuzzi y, aunque las pruebas iniciales no detectaron estupefacientes en su organismo, las causas de su fallecimiento aún no se han revelado.

Antes de su partida, Perry expresó su deseo de ser recordado no solo por su icónico personaje en “Friends,” sino por su lucha contra las adicciones y su voluntar de ayudar a otros en la misma situación. Su legado se ha hecho realidad con la creación de la Fundación Matthew Perry.

La Fundación, inaugurada el día de su muerte, busca recaudar fondos para apoyar a quienes luchan contra la adicción al alcohol y las drogas. Se inspira en el compromiso de Perry de ayudar a otros, guiada por sus propias palabras y experiencias, y motivada por su pasión por hacer una diferencia en la vida de muchas personas.

