Biden se centrará en el flujo de fentanilo hacia EU en su reunión con AMLO y Trudeau

Ciudad de México, 6 de enero (SinEmbargo).- John Kirby, portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos, informó en rueda de prensa desde la Casa Blanca, en Washington, que en la reunión bilateral entre los presidentes Joe Biden y Andrés Manuel López Obrador, el estadounidense se centrará en tratar el tema del fentanilo, previo a la X Cumbre de Líderes de América del Norte (CLAN), a realizarse en la Ciudad de México la próxima semana.

Kirby dijo que no quería adelantarse a la cumbre. “Van a hablar mucho de esto”, remarcó.

La agenda de Biden en la Ciudad de México incluye la discusión de las cadenas de suministro, el fentanilo, el cambio climático, la migración y los cárteles de la droga, dijo Kirby.

