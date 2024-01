Delfina Gómez reconoce que la extorsión es grave en Edomex; anuncia fuerte operativo

–Información en desarrollo

Ciudad de México, 6 de enero (SinEmbargo).– La Gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, reconoció que la extorsión que cometen grupos delincuenciales en la entidad es grave, por lo que anunció un operativo para combatir este delito.

“Yo creo que sí es grave porque no se le había dado la atención debida, ahorita estamos en las mesas de seguridad tanto Guardia Nacional, Ejército y lo que es la Policía estatal, lo que es Seguridad Ciudadana, estamos en eso”, dijo en entrevista con medios precio al evento de los programas de Bienestar encabezado por el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

Desde el municipio de Chicoloapan, la Gobernadora también fue cuestionada sobre las voces que dicen que gobierna el narco en la entidad.

Gómez Álvarez destacó la coordinación en seguridad con el Gobierno federal para erradicar este delito de la extorsión a comerciantes.

”Ahorita se está trabajando de manera muy coordinada, algo que también ha ayudado mucho es que hay coordinación entre Policía Estatal y lo que es Sedena, Guardia Nacional y la Fiscalía, que agradezco mucho, ha habido muchas detenciones que en su momento no se habían hecho, vamos en serio en la situación de acabar con esta condición, que sabemos, y eso hay que dejarlo claro, no es fácil, también no queremos prometer algo que no”, puntualizó.