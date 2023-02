AMLO dice que la derecha engulló movimientos izquierdistas; Méxicolectivo “es teatro”

López Obrador señaló que Méxcolectivo, reciente plataforma aglutinada por diversos políticos y académicos, es un “teatro” y pura “simulación”, así como otros movimiento de izquierda que han surgido durante su administración.

Ciudad de México, 6 de febrero (SinEmbargo).- El Presidente Andrés Manuel López Obrador reflexionó la mañana de este lunes sobre la izquierda en México y la posible existencia de una ala fuera de Morena con esa postura ideológica. “Puede ser que sí” haya, aseguró, sin embargo, señaló que hasta ahora todos estos movimientos han sido cooptados por la derecha.

Las preguntas acerca de este tema surgieron a raíz de la polémica que existió con Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, el precursor de la izquierda que llevaría a Andrés Manuel López Obrador a la Presidencia de México, por su presunta participación en el proyecto Méxicolectivo, del cual se deslindó más tarde el Ingeniero.

“Pues puede ser [que haya izquierda fuera de Morena], pero por lo general, casi todos fueron cooptados y simulan ser radicales, y los enfrentamos”, dijo.

“Arman todo un teatro para constituir un grupo supuestamente independiente, lo mismo de siempre, en contra nuestra”, acusó el mandatario.

“Siempre hemos sido respetuosos de todas las expresiones, había quienes decían que no íbamos a poder transformar por la vía pacífica y había quienes pensaban que iba a ser más de lo mismo y [son] los que ahora se sorprenden porque se está llevando a cabo una transformación profunda. Entonces sí hay cambios”, agregó.

El Jefe del Ejecutivo federal hoy volvió a descartar que Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano sea un enemigo y que se fuera a pelear políticamente con él, aunque señaló que es más un “adversario” porque “ya no hay una coincidencia política”.

“Decirle adversario no es decirle enemigo, adversario tiene que ver cuando ya no hay una coincidencia política”, explicó.

Ante la pregunta del porqué no está Cárdenas Solórzano trabajando en su Gobierno, López Obrador expresó que porque “él no ha decidido participar. Él es un hombre libre, con criterio, por eso. […] Quisieran que nos peleáramos y pues no me voy a pelear con el Ingeniero [Cuauhtémoc Cárdenas], si acaso con Claudio [X. González]”.

MÉXICOLECTIVO ANUNCIA PROYECTO DE NACIÓN “CIUDADANO”

El pasado lunes 30 de enero, el proyecto Méxicolectivo, que aglutina a diversos políticos y académicos, dio a conocer una serie de propuestas alternativas de cara a las elecciones de 2024, y se autodefinió como un espacio de deliberación ciudadana que busca detonar el pensamiento plural, para impulsar soluciones, en una “sociedad más justa, incluyente, próspera y en paz rumbo a un México más democrático”.

Entre los integrantes de la organización Méxicolectivo se encuentran políticos como la actual Senadora de Movimiento Ciudadano, la excandidata presidencial Patricia Mercado; así como el exrector de la UNAM y exsecretario de Salud del Gobierno de Enrique Peña Nieto, José Narro Robles; y el exprocurador en el Gobierno de Carlos Salinas de Gortari y Ministro en retiro, Diego Valadés.

Después de la polémica, Cuauhtémoc Cárdenas emitió un pronunciamiento en el que confirmó que tuvo conocimiento de la iniciativa y en el cual se deslindó de ella.

Al acto de esta nueva plataforma acudieron además el excandidato presidencial priista ​​Francisco Labastida, involucrado en la trama de corrupción del Pemexgate; la excandidata presidencial panista Josefina Vázquez Mota; el dirigente nacional del partido Movimiento Ciudadano, Dante Delgado Rannauro; así como la Diputada de ese partido, Ivonne Ortega, exsecretaria nacional del PRI.

LA DEBACLE DEL PRD

El Partido de la Revolución Democrática (PRD) parece haber dejado sus mejores días en el pasado. Así lo muestran las cifras oficiales. La salida de Andrés Manuel López Obrador del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en 2012 parece ser el punto de inflexión del perredismo, que desde entonces ha entrado en un tobogán que para muchos lo tiene cerca de su desaparición.

Los números y los hechos hablan por sí solos: en 16 años pasó de acariciar la Presidencia a convertirse en una fuerza política menor que se ha aliado con los partidos Revolucionario Institucional (PRI) y Acción Nacional (PAN) —contra los cuales nació— para tratar de sobrevivir, aún cuando ha sido relegado de las candidaturas de 2023 en Coahuila y Estado de México, que le tocaron al tricolor, y del proceso de 2024 que siglará el panismo.

El PRD tuvo su punto más alto en la elección presidencial de 2006 —la cual quedó marcada por la sospecha de fraude—, bajo la coalición por el Bien de Todos abanderada por López Obrador, obtuvo 14 millones 756 mil 350 votos, hasta ese entonces la votación más elevada que había registrado la izquierda, frente a los 15 millones 284 votos logrados por Felipe Calderón Hinojosa, en medio de una campaña de desprestigio del empresariado hacia el candidato perredista y una operación de Estado, como ha denunciado el propio López Obrador.

Tres años después, en la elección intermedia de 2009, el PRD ​​se mantuvo como tercera fuerza política nacional, detrás del PRI y PAN, con cuatro millones 228 mil 627, y para los comicios presidenciales de 2012, de nueva cuenta con López Obrador como su candidato, volvió a alcanzar una cifra récord para la izquierda a la que posicionó en el segundo lugar con 15 millones 896 mil 999 votos, alrededor de cuatro millones menos que los 19 millones 226 mil 784 obtenidos por Enrique Peña Nieto.

Ahora, el Sol Azteca rema a contramarea para que dentro de un año y tres meses no pierda su registro. En el futuro inmediato, se juega su destino en el Estado de México y Coahuila de la mano del PAN, la segunda fuerza política del país. En la primera entidad, sus mejores resultados los vivió cuando aún no existía Morena y en la segunda, no tiene registro y su participación ha sido mínima.

Asimismo, aunque en la coalición Va por México -integrada por PRI, PAN y PRD- lo dejaron atrás en la repartición de candidaturas para 2023 y 2024, el Sol Azteca se aferra a tener candidatos destapando al exgobernador michoacano Silvano Aureoles y al Senador Miguel Ángel Mancera -exjefe de Gobierno capitalino- como sus presidenciables.

-Con información de Obed Rosas