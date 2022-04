AMLO anuncia que habrá informe sobre “lo que sucedió realmente” en el caso Ayotzinapa

El Presidente aseguró que continuar con las investigaciones del caso es un compromiso de su Gobierno y comentó que “ahora se tienen más elementos para dar a conocer lo que sucedió realmente y quiénes son los responsables.

Ciudad de México, 6 de abril (SinEmbargo).- El Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo esta mañana que “pronto” se dará a conocer un informe sobre “lo que sucedió realmente” con los 43 normalistas de Ayotzinapa que desaparecieron en septiembre de 2014.

“Es una investigación en curso que va a tener resultados. Ahora hay más elementos y pronto vamos a dar a conocer lo que lo que, se considera, sucedió realmente y quiénes son los responsables. Vamos a que se conozca todo sobre este lamentable asunto”, anunció en conferencia de prensa matutina desde Palacio Nacional.

Además, el mandatario aseguró que continuar con las investigaciones del caso es un compromiso de su Gobierno. “Hemos enfrentado obstáculos, pero hay voluntad para llegar a fondo”, aseguró.

“Esto no les gusta a nuestros adversarios. Si no hubiésemos ganado, si el pueblo no hubiese votado por el cambio, ya hubiesen cerrado el caso, carpetazo, pero como la gente votó por una transformación, ahora este caso y otros se van a aclarar”, añadió.

El Jefe del Ejecutivo federal señaló que no se está tomando como un caso aislado, pues afirmó que se están analizando los móviles, los presuntos involucrados y las razones por las cuales mintieron dando a conocer una versión que no corresponde a lo que sucedió.

“Y sí, no se está viendo de manera aislada. Es conocer los móviles, conocer quiénes participaron, por qué mintieron dando a conocer una versión que no corresponde a lo que sucedió, lo más importante de todo: saber dónde están los jóvenes, todo completo. Se está avanzando y vamos a tener ya una primera información pública con todos los elementos. No se va a ocultar nada”, explicó.

“[Se dará] lo más pronto posible. Estamos avanzando y se tienen bastantes elementos, pero falta. Sí decirles que es un compromiso y los compromisos se cumplen y no hay impunidad”, reiteró.

Según la versión del Gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018), el 26 de septiembre de 2014 policías corruptos del municipio de Iguala detuvieron a los estudiantes y los entregaron al cártel Guerreros Unidos, que los asesinó e incineró en un basurero de Cocula y tiró los restos a un río.

Pero familiares de las víctimas y una investigación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) desecharon esta versión conocida como la “verdad histórica” al concluir que los cuerpos no pudieron quemarse en ese lugar.

El Gobierno de López Obrador reinició la investigación en 2018 con el apoyo de las familias y desde entonces ha encontrado restos de uno de los estudiantes lejos del basurero y ha lanzado órdenes de captura contra militares presuntamente implicados.

El pasado 28 de marzo, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la CIDH divulgó un nuevo informe sobre el caso Ayotzinapa en el que, entre otros hallazgos, se reveló un video tomado el 27 de octubre de 2014 —un mes después de la desaparición de los 43 estudiantes— en el basurero de Cocula.

En las imágenes se muestra a miembros de la Secretaría de Marina de México siendo parte activa en la manipulación de pruebas durante la investigación de los hechos, específicamente en el basurero de Cocula, donde supuestamente fueron incinerados los 43 estudiantes secuestrados, según la primera versión oficial del caso.

Eso, entre otras revelaciones que incluyen la infiltración de agentes de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) en la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, la intervención irregular ilegal de comunicaciones de actores claves durante la desaparición forzada o la existencia de actas falsificadas, añadió indignación a las familias, que llevan más de siete años tratando de conocer el paradero de sus hijos.

-Con información de EFE