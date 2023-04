Cohetes desde Gaza activan alertas en Israel; crece tensión en el inicio de la Pascua

Por San McNeil

JERUSALÉN, 6 de abril (AP).— Insurgentes palestinos dispararon una andanada de proyectiles a primera hora del jueves que activaron las alarmas antiaéreas en el sur de Israel, en el segundo día consecutivo de violencia en un periodo delicado por la coincidencia de varias festividades religiosas.

Según el Ejército israelí, los siete cohetes lanzados desde la Franja de Gaza explotaron en el aire. Ningún grupo se atribuyó la responsabilidad por el lanzamiento.

El incidente se produjo luego de otra noche tensa en el lugar sagrado más conflictivo de Jerusalén, la mezquita de Al-Aqsa, donde la policía israelí se enfrentó a los fieles musulmanes que trataban de pernoctar en el templo.

Desde el inicio del ramadán el pasado 22 de marzo, decenas de fieles musulmanes han tratado de pasar la noche en la mezquita, una práctica que suele permitirse sólo durante los 10 últimos días del mes sagrado.

La policía israelí ha entrado cada noche a desalojarlos, pero el martes el operativo terminó en choques violentos. Los fieles arrojaron piedras y fuegos artificiales a los agentes, que respondieron con golpizas que dejaron docenas de heridos ensangrentados y cientos de arrestos.

En la noche del miércoles no hubo arrestos, pero las autoridades detuvieron e interrogaron a algunos palestinos, indicó un vocero.

Share the blessings of the holy month of Ramadan with the Palestinian families in need of your support in Syria.

Donate to our 'Hilalna Sandkom' campaign now: https://t.co/C8Jcbxo9Yr

#Hilalnasandkom#PRCS #PalestinianRefugees#SyriaEarthquakeRelief#DonateNow pic.twitter.com/Qve3YPEc5T

— PRCS (@PalestineRCS) April 5, 2023