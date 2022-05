Senado de Massachusetts aprueba ley para otorgar licencias de conducir a migrantes

Los Ángeles, 6 de mayo (La Opinión).- Con una votación de 32 a 8, el Senado de Massachusetts aprobó el proyecto de ley que otorga licencias de conducir a migrantes, pese a la oposición del Gobernador del estado, el republicano Charlie Baker.

En la lectura política, se trataría de un duro revés para Baker, pues debido a la gran votación en el Senado, el Gobernador no podrá vetar el proyecto.

Según el proyecto, se requiere a los inmigrantes al menos dos documentos de identidad, uno de ellos un pasaporte extranjero o una identificación consular, ambos válidos y vigentes, para tramitar su licencia de conducir.

La medida, impulsada por los demócratas, permite a los residentes de Massachusetts sin estatus migratorio legal solicitar una licencia de conducir estatal estándar.

Una versión similar, con algunas variaciones de naturaleza técnica, ya había sido aprobada en la Cámara Baja en febrero pasado por votación de 120 a 36.

Driving is essential for families to take care of themselves, but MA prevents thousands of people from acquiring driver's licenses simply because of their immigration status… It's time to change this.@BrendanCrighton #WorkandFamilyMobilityActhttps://t.co/lgNHgZE8Kh pic.twitter.com/usDLhqfjuO

— ACLU Massachusetts (@ACLU_Mass) May 5, 2022