ONG anuncia talleres de computación para mujeres de centros penales en Edomex y CdMx

Ciudad de México, 6 de mayo (SinEmbargo).– Mujeres privadas de la libertad en los centros penitenciarios de Barrientos, Nezahualcóyotl Bordo, Nezahualcóyotl Sur, Chalco, Ecatepec, todos ellos en el Estado de México, así como en el Centro Femenil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla de la Ciudad de México podrán tomar talleres de computación desde este año.

Los cursos serán impartidos por La Cana, que capacita a mujeres detenidas con el objetivo de fomentar la reinserción social, y el objetivo inicial es beneficiar al menos a 400 personas, dijo Jimena Bello, subdirectora operativa de la organización. La defensora explicó que los primeros talleres de este tipo los impartieron desde el año pasado a 48 mujeres en el Centro Penitenciario de Nezahualcóyotl Bordo de Xochiaca.

Los cursos que fomentan el uso a la tecnología, destaca Bello, cumplen una función importante porque acortan las desigualdades entre hombres y mujeres en el campo de la tecnología.

Estas diferencias, conocidas como brecha digital por género, son visibles a nivel nacional, donde el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) ha detectado que 63 por ciento de las mujeres que no usan Internet reportan como principal razón la falta de conocimientos para hacerlo.

A ello se suma la brecha educativa que impacta a mujeres fuera y dentro de los centros penitenciarios. La última Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad del Inegi, publicada en 2021, muestra que 62.8 por ciento de las mujeres privadas de la libertad en México tienen un nivel de educación básico, el 2.5 por ciento no tienen escolaridad y 25 por ciento la tienen a nivel medio superior.

“Es importante recordar que un gran porcentaje de las mujeres en prisión en México no son culpables del delito, esto siempre con mucho respeto a las víctimas. Hay muchas mujeres que sí delinquieron y, como lo vemos con quienes trabajamos, tienen claro el error que cometieron, pero ese error no debe marcarlas de por vida, eso nos conviene a todas y todos si queremos un México mucho más pacífico. Cuando ellas salen [de los centros de reinserción] y tienen estas herramientas digitales, es decir, saben hacer una solicitud de trabajo, pueden llegar a una entrevista y tener la posibilidad de tener un trabajo formal, de tener el dinero suficiente para mantener a sus hijos, eso las deja más tranquilas, además, ellas se convencen de que pueden hacerlo”, expone Jimena Bello.

La Cana replicará el taller de computación que dio en Nezahualcóyotl Bordo en los otros cinco centros de privación de la libertad donde labora ya que, al ser seleccionada por Aspen Institute y la empresa HP junto a otras 10 organizaciones de distintas partes del mundo en el proyecto Aceleradora de Equidad Digital 2023, ganó recursos económicos que le permitirán comprar computadoras y pagar a personal docente”.

“El centro de reinserción nos ayuda para poder tener Internet dentro del horario de clase y que ellas no solamente aprendan el uso de la computadora, sino también de la tecnología. Estamos en una cárcel, no podemos olvidar eso, pero aún cuando no se pueden meter a tantos sitios, el hecho de que puedan ingresar a Google, entender cómo hacer una búsqueda, cómo buscar empleo o usar otras plataformas para iniciar cursos en línea les abre posibilidades”, detalla Jimena Bello.