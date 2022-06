WWDC22: iOS 16, M2, las MacBook… Aquí las novedades presentadas en evento de Apple

La famosa marca presentó novedades en la WWDC de este año realizada online.

Por Rafael García Domínguez y César Otero

Ciudad de México, 6 de junio (AS).- Un año más llega la WWDC para mostrarnos lo mejor de la compañía en lo que a software se refiere. Este año tampoco ha faltado a la cita el software para smartphones de la manzana mordida iOS 16, un sistema operativo que han enfocado directamente a dos sitios concretos: el coche y la casa.

BETA IOS16, MODELOS DE IPHONE COMPATIBLES

La vista previa para desarrolladores de iOS 16 está disponible para los miembros del Programa de Desarrolladores de Apple en developer.apple.com a partir de hoy mismo, y una beta pública estará disponible para los usuarios de iOS el próximo mes en beta.apple.com. “Las nuevas funciones de software estarán disponibles este otoño como una actualización de software gratuita para el iPhone 8 y posteriores”, según Apple.

IOS 16, PENSANDO PARA FUNCIONAR MEJOR CON EL ENTORNO

Personalizar la pantalla de Bloqueo, guardar las fotos de la familia en la Fototeca Compartida de iCloud, recuperar los mensajes enviados, programar el correo y descubrir más con Live Text y Visual Look Up… Apple ha presentado muchas novedades para las diferentes aplicaciones y servicios de la nueva versión de su sistema operativo para móviles. La firma ha hecho los deberes, de eso no hay duda, así que vamos a desgranaros las primeras novedades oficiales de iOS 16:

NUEVOS WIDGETS PARA LA CASA

Uno de los apartados en los que iOS brilla es la casa. El sistema operativo está centrado en un mayor control de todos los accesorios inteligentes que hay por el hogar. De hecho, la firma ha trabajado para que el sistema operativo sea compatible con más compañías que tienen dispositivos inteligentes como es el caso de Philips o incluso su gran rival Google.

Pero esto no se queda aquí, la firma ha prometido un nuevo widget desde el que tendrás el control de diferentes parámetros del hogar.

PANTALLA DE BLOQUEO PERSONALIZABLE

La pantalla de bloqueo se vuelve más personal y útil con iOS 16. Con un nuevo efecto multicapa, los sujetos de las fotos se colocan artísticamente delante de la hora en la pantalla de bloqueo, creando una sensación de profundidad. Los usuarios también pueden cambiar el aspecto de la fecha y la hora con estilos tipográficos expresivos y opciones de color.

Widgets

La pantalla de bloqueo cuenta con widgets que se inspiran en las complicaciones del Apple Watch, lo que facilita la obtención de información de un vistazo, como los próximos eventos del calendario, el tiempo, los niveles de batería, las alarmas, las zonas horarias, el progreso del anillo de actividad, etc.

Nuevas funciones

Pero hay más, ya que también puedes añadir más elementos, como Orgullo y Unidad para celebrar momentos culturales especiales; un fondo de pantalla del Tiempo para ver las condiciones meteorológicas en directo a medida que cambian a lo largo del día; y un fondo de pantalla de Astronomía para ver vistas de la Tierra, la luna y el sistema solar. Los usuarios también pueden crear pantallas de bloqueo con sus emoji o combinaciones de colores favoritos. Con varias pantallas de bloqueo, los usuarios pueden cambiar entre sus favoritos con sólo deslizar el dedo.

Actividades en Vivo

Actividades en vivo es una nueva función que ayuda a los usuarios a estar al tanto de las cosas que están sucediendo en tiempo real, como un partido deportivo, un entrenamiento, un viaje compartido o un pedido de comida a domicilio, directamente desde la pantalla de bloqueo.

Notificaciones

Las notificaciones han sido rediseñadas para que se desplieguen desde la parte inferior, asegurando que los usuarios tengan una visión clara de su pantalla de bloqueo personalizada.

FOCO DE APPLE

Focus, la función diseñada para ayudarte a filtrar automáticamente las notificaciones y aplicaciones de tus dispositivos Apple en función de tu estado, es más potente, más fácil de configurar y ahora se conecta a la pantalla de bloqueo, ofreciendo a los usuarios una forma de vincular un fondo de pantalla de bloqueo y widgets a un Focus en particular. Para activar un Focus, los usuarios pueden simplemente deslizar el dedo hacia la pantalla de bloqueo correspondiente. Con los filtros de Focus, aplicaciones como Calendario, Correo, Mensajes y Safari pueden mostrar sólo el contenido que es relevante para el Focus del usuario, ayudándole a encontrar un mejor equilibrio.

ICLOUD SHARED PHOTO LIBRARY

La Fototeca Compartida de iCloud ofrece una nueva forma de compartir fotos sin problemas con una biblioteca independiente de iCloud en la que pueden colaborar, contribuir y disfrutar hasta seis usuarios. Los usuarios pueden optar por compartir las fotos existentes de sus bibliotecas personales, o compartir en función de una fecha de inicio o de las personas que aparecen en las fotos. El usuario también puede optar por enviar las fotos a la biblioteca compartida de forma automática mediante un nuevo botón en la aplicación Cámara.

Además, los usuarios recibirán sugerencias inteligentes para compartir una foto que incluya a los participantes en la Fototeca Compartida. Todos los usuarios de la Fototeca Compartida tienen acceso a añadir, eliminar, editar o marcar como favoritas las fotos o vídeos compartidos, que aparecerán en los Recuerdos y Fotos Destacadas de cada usuario.

CORREO APPLE

iOS 16 permite ahora que los usuarios puedan programar los correos electrónicos con antelación, e incluso tienen un momento para cancelar la entrega de un mensaje antes de que llegue a la bandeja de entrada del destinatario. Mail detecta si el usuario ha olvidado incluir una parte importante de su mensaje, como un archivo adjunto. Los usuarios también tienen la opción de resucitar un mensaje en cualquier fecha y hora con Recordar más tarde.

Y las sugerencias de Seguimiento recuerdan automáticamente a los usuarios que deben hacer un seguimiento de un correo electrónico si no han recibido respuesta. Mail también incluye la mayor revisión de las búsquedas, y utiliza técnicas de última generación para ofrecer resultados más relevantes, precisos y completos. Los usuarios ven los correos electrónicos recientes, los contactos, los documentos y los enlaces en el momento en que comienzan a buscar correos electrónicos.

MEJORAS EN LIVE TEXT Y VISUAL LOOK UP

Live Text utiliza la inteligencia del dispositivo para reconocer el texto en las imágenes en iOS, y ahora se está ampliando para incluir el vídeo. Los usuarios pueden pausar un video en cualquier fotograma e interactuar con el texto. Live Text también añade la posibilidad de que los usuarios conviertan rápidamente la moneda, traduzcan el texto, etc.

Visual Look Up lleva las fotos más allá introduciendo una nueva función que permite a los usuarios mantener pulsado el objeto de una imagen para sacarlo del fondo y colocarlo en aplicaciones como Mensajes. Visual Look Up también se amplía para reconocer pájaros, insectos y estatuas.

SAFARI BROWSER

Safari añade grupos de pestañas compartidas para compartir una colección de sitios web con amigos y familiares, lo que permite añadir pestañas sin problemas y ver lo que otros están viendo. La navegación en Safari es aún más segura con las passkeys, claves digitales únicas que son fáciles de usar, más seguras, nunca se almacenan en un servidor web y permanecen en el dispositivo para que los hackers no puedan robarlas en una violación de datos o engañar a los usuarios para que las compartan.

Diseñadas para sustituir a las contraseñas, las passkeys utilizan Touch ID o Face ID para la verificación biométrica, y el llavero de iCloud para sincronizarse entre el iPhone, el iPad, el Mac y el Apple TV con un cifrado de extremo a extremo. También funcionarán en todas las aplicaciones y en la web, y los usuarios podrán iniciar sesión en sitios web o en una aplicación en dispositivos que no sean de Apple utilizando solo su iPhone.

MAPAS APPLE

Apple Maps está introduciendo rutas con varias paradas, de modo que los usuarios pueden planificar hasta 15 paradas por adelantado y sincronizar automáticamente las rutas del Mac al iPhone cuando estén listos para salir. Mapas también pone a disposición de los usuarios las actualizaciones de tránsito, lo que facilita a los usuarios ver cuánto costará su viaje, añadir tarjetas de tránsito a Wallet, ver los saldos bajos y reponer las tarjetas de tránsito, todo ello sin salir de Mapas.

SIRI

Siri añade la posibilidad de ejecutar accesos directos en cuanto se descargue una aplicación sin necesidad de configuración previa. Los usuarios pueden añadir emoji al enviar un mensaje, elegir enviar mensajes automáticamente -saltándose el paso de la confirmación- y colgar las llamadas telefónicas y de FaceTime completamente a manos libres simplemente diciendo “Oye Siri, cuelga”.

APPLE HOME

La app Casa facilita a los usuarios la navegación, organización y visualización de sus accesorios, y las mejoras en la arquitectura subyacente ofrecen a los usuarios un control más eficiente y fiable de su hogar inteligente. Una actualización de software de iOS 16 ofrecerá compatibilidad con el estándar de conectividad para hogares inteligentes Matter, una vez que esté disponible a finales de este otoño, lo que permitirá que una amplia variedad de accesorios funcionen juntos sin problemas en todas las plataformas.

SALUD APP

La aplicación Salud añade Medicamentos, lo que permite a los usuarios crear y gestionar cómodamente una lista de medicamentos, crear horarios y recordatorios, y realizar un seguimiento de sus medicamentos, vitaminas o suplementos. En EU, los usuarios pueden simplemente apuntar la cámara de su iPhone a una etiqueta para añadir un medicamento, leer sobre los medicamentos que están tomando y recibir una alerta si hay posibles interacciones críticas para sus medicamentos.

Además, los usuarios pueden compartir sus datos de Salud con sus seres queridos y crear fácilmente un PDF de los registros de salud disponibles de las instituciones de salud conectadas, directamente desde la app Salud.

ACCESIBILIDAD

En iOS 16, las actualizaciones de accesibilidad incluyen la detección de puertas, que ayuda a los usuarios ciegos o con baja visión a utilizar su iPhone para recorrer los últimos metros hasta su destino, y el Apple Watch Mirroring para los usuarios con discapacidades físicas y motoras que pueden depender de funciones de asistencia como el control de voz y el control de interruptores para controlar completamente el Apple Watch desde el iPhone. Además, los subtítulos en directo facilitan a la comunidad de personas sordas y con problemas de audición el seguimiento de una llamada telefónica o FaceTime, el uso de una videoconferencia o una aplicación de medios sociales, la transmisión de contenidos multimedia o la conversación con alguien a tu lado.

MACBOOK AIR Y MACBOOK PRO

Los MacBook son ordenadores de lo más envidiados por los usuarios del mundo de la informática. Su fama de ordenadores potentes allá donde vayas es infundada y los de Cupertino no quieren bajar los brazos en este campo donde saben que tienen buen producto. De hecho, hoy es el día de la renovación de sus líneas más esperadas: el Macbook Air y MacBook Pro.

MACBOOK AIR, VUELVE EL MODELO MÁS LIGERO

El MacBook Air es la máxima expresión de eficiencia de la manzana mordida. No hay más que ver que es capaz de congregar una placa potente en un espacio muy pequeño. Esto por no habar de que no priva de nada al aparato en lo que a funciones ni batería.

En este último punto hablamos de un terminal que llega a las 18 horas de autonomía reproduciendo video, pero recargarlo no será un problema grave gracias a dos cosas: por un lado su cargador con doble puerto USB C y su sistema de carga rápida.

En el otro extremo del cable tendremos el MagSafe, una característica con la que te puedes despreocupar dde que un leve tirón desconecte el cable de alimentación.

M2, LA NUEVA GENERACIÓN DE PROCCESADORES DE APPLE

Una de las cosas que comparten tanto el MacBook Air como el Pro es el procesador. Y vaya chip, que no es otro que el M2. La casa californiana ha dado un paso adelante en esta línea donde hace no mucho vimos de lo que era capaz a la hora de montar un chipset de la casa.

Parece que el desmarque de Intel le está saliendo bien y ahora es el momento perfecto para presentar una nueva versión. La compañía ha dejado claro que es un componente hasta un 38 por ciento más rápido que su antecesor en potencia gráfica y un 20 por ciento más potente en capacidad de procesamiento. Claro que esto variará en función de la configuración del ordenador y de la memoria disponible en cada versión.

The new MacBook Air. Supercharged by M2. With an impossibly thin design. All-day battery life*. And a stunning 13.6” Liquid Retina display. Don’t take it lightly. Coming next month. *Battery life varies by use. — Apple (@Apple) June 6, 2022

TODAS LAS NOVEDADES DE IPAD IOS

Desde hace unos años iPad se ha desmarcado por completo de iOS. Esto le ha dado a la compañía toda la posibilidad de tener más posibilidades para programar dedicado a una pantalla más amplia que la de un iPhone y con más potencia. Y esto sigue patente en iPadOS 16, donde cada novedad está orientada al trabajo en grupo y a la potencia.

iPAD 16, PENSADO PARA TRABAJAR DONDE TÚ QUIERAS Y COMO QUIERAS

En los últimos años los usuarios han necesitado de muchas herramientas electrónicas para llevar a cabo su trabajo. Trabajar desde casa se ha convertido en una posibilidad, y es un hecho que muchos ya hasta lo prefieren. Sin embargo, tener un dispositivo capaz de funcionar a la perfección a nivel de productividad es una necesidad grande y para eso están hechas las tabletas.

Apple tiene los iPad, a los cuales dota de una potencia importante además de la posibilidad de tener un software acorde con todas las necesidades. Hablamos de iPadOS 16, otro de los grandes invitados a la WWC 2022 de Apple. Para esta ocasión, la manzana mordida se ha centrado en la multitarea y el trabajo en grupo sobre cualquier cosa

COLLABORATION, LA NUEVA EXPERIENCIA EN GRUPO

Apple tiene sus propias aplicaciones ofimáticas y ha considerado que era el momento para darle un plus de productividad. Y qué mejor forma de hacerlo que una nueva función llamada Collaboration.

Esta función es perfecta para el trabajo en grupo a través de Mensajes. La aplicación permite mandar a un grupo de personas un conjunto de datos con los que actuar de forma conjunta e incluso si estás en videollamada. No solo funciona con Notas o Keynote, también con apps como Safari en donde los participantes pueden abrir nuevas pestañas que todos pueden ver así como saber en cuál están cada uno.

ESTE CONTENIDO ES PUBLICADO POR SINEMBARGO CON AUTORIZACIÓN EXPRESA DE AS. VER ORIGINAL AQUÍ. PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN.