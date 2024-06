Estudiantes de UCLA en riesgo de no obtener su titulo por protestar por Gaza

Por Jorge Luis Macías

Los Ángeles, 6 de junio (LaOpinión).- En el paro laboral de UCLA, los estudiantes y trabajadores jóvenes piden que se respete la libertad de expresión, que no haya represalias por expresarse publicamente e insisten en presionar por la paz en Gaza como algunas de sus principales propuestas.

Mientras, Hanna Appel, catedrática de UCLA advierte que, si la universidad no cumple con sus demandas, probablemente decenas de miles de estudiantes y maestros en todo el sistema de la UC en California no obtendrán sus calificaciones correctas esta primavera.

La razón es porque los miembros del sindicato United Auto Workers (UAW 4811) son también los asistentes de enseñanza.

Ella tiene una clase de 150 estudiantes y sus asistentes docentes están en paro. Esto significa que no está otorgando calificaciones y no lo hará porque está protegida por la ley laboral.

“Mientras siga la huelga, decenas de miles de títulos en todo el sistema de la Universidad de California no se publicarán esta primavera”, dijo Hanna Appel a La Opinión. Las ceremonias de graduación de UCLA están programadas desde el viernes 5 al domingo 16 de junio.

Apuntó que la huelga es “una escalada” que la administración de la UC no querría enfrentar, “especialmente cuando las exigencias que se les piden son tan simples y justas”.

EXIGENCIAS

Anny Viloria Winnet, estudiante de doctorado en Ciencias de la Salud Comunitaria en UCLA, declaró a La Opinión que las demandas del UAW 4811 han sido muy claras”.

“Los trabajadores exigimos el derecho a la libre expresión y la protesta pacífica en nuestro campus y en todos los campus de UC”, subrayó Viloria.

En segundo término, los huelguistas exigen “que haya amnistía para todos los trabajadores y estudiantes que tienen cargos disciplinarios en contra de ellos”, agregó la estudiante.

La razón de esta demanda se basa en que, alguien que tenga cargos por parte de la administración, sea trabajador o estudiante no podrían ingresar al campus ni vivir en las viviendas universitarias.

“Estamos luchando para que ellos no implementen esas sanciones”, explicó Anny.

Por último, los huelguistas quieren que haya un fondo central para que los investigadores que no quieran estar asociados con dinero que relacione con la guerra, puedan optar para ser parte de un fondo de transición.

Im here at UCLA where pro-Palestinian protesters have constructed a new Gaza Solidarity Encampment weeks after the original encampment was violently swept by police, resulting in over 200 arrests. A police line perimeter has been established around this new encampment. pic.twitter.com/0l7LMc4uTK

“NO PUEDES GRADUARTE”

La estudiante Anny Viloria Winnet informó que van a seguir luchando y presionando cada día a la universidad, y que lo harán de forma estratégica

“Cuando 48 mil trabajadores que son la mayor parte de la enseñanza e investigaciones en esta universidad no están trabajando, obviamente habrá consecuencias en la enseñanza, porque no estamos en las aulas”, enfatiza.

Las consecuencias graves, además, las están viviendo los estudiantes que fueron arrestados durante los acampamientos, por haberse expresado libremente en contra de la guerra en Gaza.

Como se recordará, el 2 de mayo fueron arrestados 212 personas por la policía, y en la actualidad, al menos 55 estudiantes han sido acusados de violar el código de conducta de la universidad y amenazados de que sus títulos podrían ser retenidos.

Cartas de la universidad enviadas a los estudiantes les advierten que si no programan reuniones con la administración antes del 5 de junio o faltan a sus citas, sus archivos serán retenidos, impidiéndoles registrarse para futuras clases, obtener calificaciones o graduarse. Incluso, han recibido una advertencia que decía: “No puedes graduarte”.

“Lo que la ciudad de Los Ángeles [al enviar al LAPD al campus] y la administración [de UCLA] dijeron fue que el respeto a la educación pública es solo en papel, porque en la práctica es lo opuesto”.

Algo importante que resaltó del paro laboral fue que los trabajadores jóvenes están aprendiendo a conocer la lucha sindical y se están formando para pelear siempre por sus derechos.

Inside UCLA’s Gaza Solidarity Encampment. Tensions are high and the security line is moving to the perimeter of the encampment. Protesters and security getting physical per @mel_buer pic.twitter.com/sh8mvphfFG

“RETÓRICA FALSA”

Para la catedrática Hanna Appel, la retórica utilizada en contra de los estudiantes y los maestros que los apoyan, de enmarcarlos como “antisemitas” o “criminales” por oponerse a la guerra de Israel y Palestina, “puede resultar peligrosa”.

“Desde el principio, la administración de UCLA, expresó directamente que la protesta pacífica ponía en peligro a los estudiantes judíos”, expuso. “La retórica del antisemitismo fue falsa y peligrosa e invitó a la turba para agredir a los manifestantes pacíficos”.

Defender a sus estudiantes sobre la libertad de expresión y a los trabajadores de su derecho a huelga le ha valido recibir numerosos comentarios de que es una “terrorista de Hamas”.

“Es un privilegio se parte de esta historia”, afirmó.

Officers lined up outside UCLA’s Gaza Solidarity Encampment with zip ties, riot helmets, and batons. pic.twitter.com/LXtdAx84kv

¿HASTA EL 30 DE JUNIO?

Diariamente, decenas de miembros del Local 4811 de United Auto Workers se manifiestan frente al edificio Royce Hall de UCLA. Su huelga está respaldada por el sindicato hasta el 30 de junio, que, a la vez, significa el último día que tienen un contrato académico en la universidad.

La huelga en curso incluye a estudiantes empleados académicos, estudiantes de posgrado e investigadores académicos y postdoctorales, quienes protestan por los arrestos y el uso de la fuerza por parte de la universidad contra manifestantes pro-Palestina en todo el sistema UC.

“Desde el momento en que discutimos el voto para autorizar el paro laboral, hablamos con miles de sobre esa situación [la guerra entre Israel y Palestina]”, dijo Viloria Winnet.

Viloria Winnet, estudiante de origen colombiano, quien es, además, fideicomisaria de UAW 4811, manifestó su esperanza porque la huelga inspire y brinde un ejemplo a otros sindicatos, acerca de lo que deben hacer para para respaldar a sus trabajadores en su lucha por justicia.

De hecho, ya se les unieron miembros del Consejo Universitario-Federación Estadounidense de Maestros, un sindicato que representa a bibliotecarios de la UC y a los profesores no titulares, además de empleados técnicos y profesionales universitarios.

At UCLA’s medical school graduation, despite a warning not to interrupt the ceremony, a graduate goes off script to deliver a plea for healthcare workers in Gaza.

“We must not be silent accomplices to the devastation in Palestine caused by our nation’s weapons.” pic.twitter.com/RO7ByOlp4O

— Samuel Braslow (@SamBraslow) June 1, 2024