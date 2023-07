Osorio detalla, en ENTREVISTA, los últimos 30 minutos que estuvo sentado con “Alito”

El Senador Miguel Ángel Osorio Chong comentó en entrevista con Los Periodistas que no descarta que si a Alejandro Moreno Cárdenas no le gusta la o el candidato de la oposición “se va a bajar de la alianza, o puede seguir en la alianza solamente para obtener votos pero haciéndole la vida de cuadritos a quien sea el candidato”.

Ciudad de México, 6 de julio (SinEmbargo).– Fue el pasado 9 de febrero de este año cuando Miguel Ángel Osorio Chong se reunió por última vez con Alejandro Moreno Cárdenas, o “Alito” como se conoce al dirigente nacional del PRI. De ese encuentro se publicó una foto de ambos, solos, sentados frente a frente con una imagen de Luis Donaldo Colosio, el excandidato presidencial priista asesinado en 1994, de fondo. Sobre esa plática no trascendieron mayores detalles. Hasta hoy que el Senador Osorio Chong relató lo que pasó en esos 30 minutos.

“Llegué y me dijo ‘¿qué y cómo nos arreglamos?’. Le dije ‘yo no busco ningún acuerdo político, lo que me piden es que tengamos comunicación y vengo a decirte cómo vamos a tener comunicación’. ‘Sí, pero tienen que votar como yo digo’. ‘No, ni se los vayas a salir a decir’. ‘Es que aquí dicen los estatutos’. ‘No, tienen libertad para votar como quieran, lo que podemos hacer es coordinarnos, si quieres que voten por algo platícalo, da tus argumentos, pero no van a recibir tus instrucciones, yo no voy a recibir instrucciones, puedo coordinarme contigo que es lo que me pidieron’. ‘¿Pero entonces ya no me van a atacar?. ‘No, yo voy a seguir pidiendo lo mismo que te vayas en agosto’. ‘No pero ya el consejo lo decidirá’”, así narró Miguel Ángel Osorio Chong ese encuentro a Los Periodistas, programa que se transmite en el canal de YouTube de SinEmbargo Al Aire.

El Senador dijo que en realidad fue una plática muy rápida: “entre que si estábamos en la oficina de Colosio, que si estábamos en su escritorio que fue la foto, luego nos fuimos a su sillón, 30 minutos, no da para más. Cuando me dijo ¿cómo nos arreglamos? No vengo a buscar un arreglo, no vengo a buscar una posición, ni siquiera voy a competir para ser dirigente del partido, ‘te tienes que ir, has hecho mucho daño al partido, le prometiste, diste tu palabra a los expresidentes del partido’”.

“No tiene palabra”, lamentó Osorio Chong quien este lunes renunció a sus más de 40 años de militancia en el PRI. Una decisión que, confesó, fue muy difícil, pero entendió que no podía estar en el partido. Incluso aseguró que la decisión ya estaba tomada de tiempo atrás, pero no quiso impactar el proceso electoral en el Estado de México y Coahuila. Él no es el único en haber abandonado las filas del tricolor. Tan sólo en lo que va de este año se han registrado alrededor de 344 renuncias, entre exgobernadores, legisladores, regidores, exdirigentes del partido y otros liderazgos como sus compañeros de bancada Claudia Ruiz Massieu, Eruviel Ávila y Nuvia Mayorga.

El Senador Osorio recordó que Moreno Cárdenas tuvo un acuerdo político para llegar a la presidencia del PRI y les falló a todos con los que hizo su acuerdo, entre ellos gobernadores, y líderes políticos. “Les dije a los de la oposición ‘tengan cuidado’ porque se van a encontrar con alguien que les va a fallar”. En su caso recordó que precisamente las fricciones entre ambos se dieron cuando “Alito” le pidió su apoyo y él no se lo dio. “Me ofreció algo que ya había ofrecido y me dijo ‘no importa’”.

“Ese es Alejandro Moreno ¿Qué veo de ahora hacia adelante? Exactamente lo mismo, va a fallar, lo que no le venga a su conveniencia lo que él quiere, ya tiene el partido, ahora lo que va a querer tener es un bloque de legisladores para poder negociar”, expresó.

En ese sentido, el exgobernador de Hidalgo previó que incluso si no le gusta la o el candidato de este proceso “se va a bajar de la alianza, o puede seguir en la alianza solamente para obtener votos pero haciéndole la vida de cuadritos a quien sea el candidato porque puede hacer un acuerdo con el gobierno y su partido, eso se puede esperar de Alejandro y mucho más”.

“Alejandro falta a la palabra con una facilidad enorme, no cumple, no honra lo que en política es fundamental el compromiso”, señaló.

—¿Alejandro Moreno es el sepulturero del PRI? —se le preguntó.

“Sin duda. Ocupo una frase que la decía yo el domingo, ‘había que tenerse valentía y orgullo para con dignidad salir del partido y no estar en la nostalgia de ver el fin anunciado’. Yo creo que él (Alito) va en ese camino, no quiero decir que va a desaparecer en la elección del 24, sería muy arriesgado, todavía hay una militancia fuerte, eso hay que reconocerle siempre al PRI, que a pesar de sus liderazgos ahí está la militancia. Pero sí, lo lleva en un camino directo al barranco”.

