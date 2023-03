Osorio Chong deja coordinación por presiones de “Alito”. Voy a dar la pelea, dice él

Ciudad de México, 22 de marzo (SinEmbargo).– El grupo de senadores del Partido Revolucionario Institucional (PRI), afines a Alejandro “Alito” Moreno Cárdenas, decidieron quitar de la coordinación de su Grupo Parlamentario al Senador Miguel Ángel Osorio Chong durante Asamblea General Extraordinaria del Grupo Parlamentario celebrada esta tarde.

Así lo confirmó Osorio Chong, quien anunció que dejaba el cargo por sus diferencias con el dirigente nacional del PRI, aunque no abandonaría el partido.

“Conmigo no habrá secretos, hoy les he dejado la coordinación para sus pretensiones. Respeto a las mayorías y no me presto a lo que ha venido haciendo Alejandro Moreno con traiciones y acuerdos con el gobierno, el PRI es señalado gracias a él con la imagen deteriorada”, dijo Osorio Chong en conferencia de prensa esta noche luego de una reunión extraordinaria para buscar su remoción como coordinador del grupo parlamentario del tricolor.

“Voy a seguir con las impugnaciones, tengo derechos, les encantaría que renunciara al PRI, pero es Alejandro Moreno el que tiene que salir del PRI”, agregó.

Luego hizo un llamado “a los millones de priistas que hay en el país a que vayamos juntos a no permitir esto que Moreno ha venido haciendo a su favor y para sus pretensiones”.

‼️‼️ El senador @osoriochong no renuncia al @PRI_Nacional pero se va de la bancada. Se va solo. No ha definido si se va a otra bancada o queda como senador sin grupo parlamentario pic.twitter.com/WBku3t3sBh

Previo al encuentro realizado en la sala de juntas de la bancada priista, el Senador Osorio Chong señaló a “Alito” Moreno de estar detrás de esta Asamblea a la que calificó de ilegal.

Este miércoles, Moreno Cárdenas dijo que “indistintamente de que haya cambio en la dirigencia, en la Coordinación del Senado, ha sido una constante. Se da en la práctica política, pero es una decisión de las y los senadores, y el Comité Ejecutivo Nacional siempre va a trabajar en fortalecer la comunicación, la coordinación en el trabajo legislativo”.

Liderados por el Senador Manuel Añorve, identificado dentro del grupo de incondicionales de “Alito” Moreno, los legisladores priistas convocaron a las 18:00 horas de este día a una Asamblea General Extraordinaria del Grupo Parlamentario para tratar “asuntos urgentes e impostergables de la organización interna”.

La mayoría de los integrantes de la bancada tricolor firmó la convocatoria. En un principio respaldaron el documento los senadores Manuel Baños Añorve —señalado de encabezar el llamado—, Beatriz Paredes, Jorge Carlos Ramírez Marín, Mario Zamora, Angel García, Claudia Edith Anaya y Sylvana Beltrones. Aunque posteriormente se sumaron Carlos Acevedo y Verónica Martínez. Los únicos que no respaldaron la convocatoria fueron los Senadores Claudia Ruiz Massieu, Eruviel Ávila y Nuvia Mayorga.

Uno de los momentos de mayor tensión entre ambos dirigentes priistas se dio el pasado 31 de enero durante la reunión plenaria del Grupo Parlamentario en el Senado. En aquella ocasión Osorio Chong y un grupo de senadores salieron del encuentro ante la llegada de Moreno Cárdenas, recibido precisamente por Manuel Añorve, pese a que no fue invitado.

Alejandro Moreno ha sido cuestionado no sólo por su falta de resultados electorales, también porque, según han denunciado militantes como el Senador Osorio Chong, ha prometido cargos y lugares en el Congreso para afianzar su poder, y sólo ha usado al tricolor como un escudo ante los señalamientos de corrupción que enfrenta.

Actualmente el dirigente priista es investigado por la Fiscalía de Campeche —estado que gobernó de 2015 a 2019— por presunto enriquecimiento ilícito, mientras que en julio pasado el Gobierno federal reveló en su cuenta de Twitter que también la Fiscalía General de la República inició un caso contra él. Situaciones que Osorio Chong ha advertido afectan al partido, por lo que le ha pedido en reiteradas ocasiones no usar al PRI como escudo y separarse de su cargo partidista. El Senador ha reconocido que su partido tiene de frente un “camino complicado” debido a que su dirigente precisamente es señalado “por irregularidades con acciones al margen de la ley o queriéndose apoderar de nuestro instituto político”.

Desde el 14 de julio, Osorio Chong había advertido a SinEmbargo Al Aire que “Alito” Moreno buscaba quitarlo al frente de la bancada tricolor. “(Quiere) apropiarse de lo que no es de él, de lo que no entiende que no le pertenece, él es hoy el dirigente, pero no es el dueño del partido y por eso mi exigencia, una y otra vez, primero que renuncie, con qué cara hoy ve a la militancia a la que habla de democracia, a la que le habla de inclusión cuando en un audio —el que se está dando a conocer de manera ilegal​​— pues dice que no, que él se va a quedar, que él va a decidir y que se frieguen los que están ahí hablando, o sea todos”, comentó Osorio Chong en esa ocasión.