Activistas denuncian abusos en extracción de minerales dedicados a energías limpias

Hanoi, Vietnam, 6 de julio (AP).— Un grupo de activistas por los derechos humanos denunció decenas de abusos medioambientales y laborales de empresas con inversión china implicadas en la extracción o el procesamiento de minerales empleados en energías renovables.

El reporte publicado este jueves en Londres por el Centro de Recursos de Derechos Humanos y Negocios enumeraba 102 casos de supuestos abusos en todas las fases del empleo de esos minerales, desde las prospecciones iniciales a la obtención de licencias de minería o el procesamiento del material.

El grupo analizó las cadenas de suministro de nueve minerales: cobalto, cobre, litio, manganeso, níquel, zinc, aluminio, cromo y los llamados metales raros. Todos son vitales para productos de alta tecnología como placas solares y baterías para vehículos eléctricos.

Indonesia, con 27 casos, tenía la cifra más alta, seguida de Perú con 16 y República Democrática del Congo con 12. En Myanmar se identificaron 11 y en Zimbabue siete.

Unos dos tercios de los casos implicaban violaciones de derechos humanos, que afectaban principalmente a comunidades indígenas.

Muchos proyectos con inversión o gestión de firmas chinas se encontraban en países ricos en minerales pero con “opciones limitadas para que las víctimas buscaran compensaciones”.

Para limitar el calentamiento global a 1.5 grados Celsius, el objetivo marcado por el acuerdo climático de París de 2015, el mundo debe triplicar su capacidad de energías limpias para 2030 en comparación con la del año pasado, según la Agencia Internacional de la Energía. Eso ha provocado una carrera por los llamados “minerales de transición”, como el cobalto, el cobre, el litio y el zinc, necesarios para las tecnologías de energía limpia.

China no es la única. Un baremo separado del grupo activista identificó supuestos abusos similares de compañías con sede en Estados Unidos, Australia, Gran Bretaña y Canadá, aunque China juega un papel vital en la extracción, el procesamiento y el refinamiento de estos minerales, así como en la fabricación de placas solares, turbinas eólicas y baterías para vehículos eléctricos. De modo que sus empresas son clave para garantizar la igualdad y justicia de la transición global de los combustibles fósiles a las renovables.

“La conclusión es que si la transición energética no es justa, no será tan rápida como debe ser y no alcanzaremos nuestros objetivos climáticos”, señaló Betty Yolanda, directora de programas regionales de la organización.