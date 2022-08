¿Sales de vacaciones? Profeco recomienda usar apps a tiempo y ahorrar en tus reservas

Para la temporada vacacional de verano, la Profeco exhortó a los consumidores a revisar distintas opciones de compra en la contratación de planes recreativos, para así comparar precios, oferta y calidad de los servicios que se anuncian.

Ciudad de México, 6 de agosto (SinEmbargo).– La Revista del Consumidor dio a conocer una serie de recomendaciones sobre el uso de las aplicaciones móviles de planeación de vacaciones y la compra de tiempos compartidos para esta nueva temporada vacacional, en la que se estiman mayores aforos en lugares turísticos a dos años de la pandemia de COVID-19 y con reportes oficiales de reducciones de casos positivos y muertes provocadas por esta enfermedad.

La Profeco explicó que hay algunas aplicaciones que facilitan la planeación de las vacaciones, ya que ofrecen destinos turísticos y complementos que ayudarán a planear un viaje con base en el presupuesto que se le establezca. El uso de este tipo de aplicaciones tiene múltiples beneficios para los consumidores.

Según la lista de la Procuraduría, utilizando las aplicaciones de planeación se puede ahorrar, ya que generalmente se encuentran más promociones y ofertas que en una tienda física. Además. se puede realizar una búsqueda completamente personalizada filtrando por precio, calidad y el tiempo. También de manera usual, este tipo de aplicaciones suelen colocar promociones a destinos específicos, por lo que dan una oportunidad a visitar lugares ya conocidos o por explorar.

Otros de los beneficios del uso de este tipo de aplicaciones es que se puede personalizar la reservación al elegir los servicios adicionales con los que se desea contar en un hospedaje, y comparar entre todos los establecimientos que cuenten con dichos requerimientos. Las reservas suelen ser fáciles y rápidas ya que no se necesita un intermediario, lo que ahorra tiempo y dinero. Al ser una opción digital, el check-in, pase de abordar y consulta de itinerario son digitales y evita que se hagan filas, al mismo tiempo se ahorra tiempo y dinero.

Para el uso de estas aplicaciones, la Profeco recomendó planear el viaje con anticipación para trazar las rutas necesarias y analizar qué tipo de transporte es más conveniente; realizar un presupuesto que sea acorde con sus ingresos y los pagos que realizará, leer los términos y condiciones antes de reservar y revisar todo lo relativo al servicio que está adquiriendo; también será importante confirmar antes de pagar para asegurarse de que los datos de la reservación se registró correctamente.

Por otro lado, la Procuraduría dio a conocer cuales son los derechos del consumidor cuando se contrata un tiempo compartido, que es un sistema vacacional que, mediante el pago de una cantidad de dinero durante un periodo específico, permite acceder por intervalos de tiempo al uso periódico de las instalaciones de un desarrollo turístico.

En la adquisición de este tipo de oferta vacacional, el comprador tiene derecho a:

-Recibir información clara, veraz y comprobable. En especial sobre los términos y condiciones del contrato, así como los costos del servicio. El proveedor no debe aplicar cargos sin el consentimiento del consumidor o que no deriven del contrato.

-Cancelar el contrato. Siempre y cuando lo solicite dentro de los 5 días hábiles siguientes a la firma. Transcurrido este plazo el proveedor podrá aplicar las penas convencionales establecidas en el contrato.

-Recibir el pago de los gastos de traslado. Necesarios y comprobables que realice para llegar al establecimiento y el regreso si no le brindaron alojamiento alternativo y en 15 días máximo.

-Consultar los contratos de adhesión, éstos deben estar registrados ante la Profeco. Para revisarlos, puede consultar la página https://rpca.profeco.gob.mx/

-Recibir la devolución del dinero. En un plazo máximo de 15 días hábiles, si cancela el contrato dentro del plazo establecido.

-Exigir el pago de las penas convencionales establecidas en el contrato, en caso de incumplimiento.

-Comprobar que el proveedor cuente con un seguro que ampare la integridad física y pertenencias del comprador, así como por daños y siniestros causados al inmueble.

-Recibir alojamiento alternativo en el mismo destino, en un desarrollo de categoría y calidad similares o mejores, cuando el proveedor no pueda prestar el servicio por causas imputables a él.

-Presentar una queja en la Profeco si el proveedor no da respuesta ante un incumplimiento del contrato.

La Procuraduría también recomendó que antes de cerrar un trato por la compra de tiempos compartidos, los compradores deberán leer cuidadosamente el contrato revisando que esté registrado ante la Profeco; ser firme en las decisiones y no ceder ante la presión de los vendedores para firmar cualquier documento; de la misma forma, la dependencia recomendó no realizar pagos o anticipos si no se está seguro de la decisión o si no ha comprendido los términos del contrato; revisar la capacidad de pago y valorar si se aprovechará lo contratado.

Finalmente, la Revista del Consumidor alentó a revisar si el proveedor tiene quejas, lo cual puede consultarse el Buró Comercial, en él podrás checar si el proveedor tiene quejas ante la Profeco. Sólo debe ingresar el nombre o razón social en: https://burocomercial.profeco.gob.mx/

“Si resides fuera del país y contrataste con un pro- veedor con domicilio en México, envía tu queja a: [email protected] Adjunta copia de tu identificación oficial, del con- trato y demás documentación entregada por el proveedor y describe brevemente el motivo de tu reclamación”, se lee en las recomendaciones de contratación.

Tan sólo en febrero, México recibió un 65.1 por ciento más de turistas internacionales que en el mismo mes de 2021, marcado todavía por la pandemia del coronavirus, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). En total, México pasó de recibir 1.59 millones de turistas extranjeros en febrero de 2021 a 2.62 millones en el segundo mes del presente año.

No obstante, si la cifra se compara con los 3.76 millones del segundo mes de 2020 se observa todavía una sustancial caída de cerca del 30.3 por ciento.

El principal repunte se dio en los turistas llegados por vía aérea, que en febrero de 2021 representaron apenas 698 mil personas, mientras que en el mismo mes de 2022 fueron cerca de 1.78 millones de viajeros, un 155.5 por ciento más.

Los turistas fronterizos, en cambio, cayeron un 5.9 por ciento interanual en febrero hasta los 836 mil 474 viajeros.

Los datos reflejan el impacto de la evolución de la pandemia de la COVID-19, una enfermedad que hasta el momento ha dejado casi 5.73 millones de contagios y más de 323 mil decesos en México, uno de los países más afectados del mundo.

