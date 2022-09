Liz Truss se convierte en Primera Ministra de Reino Unido; se reúne con reina Isabel

MADRID, 6 (EUROPA PRESS).- Liz Truss, la sucesora del Primer Ministro saliente, Boris Johnson, se ha reunido este martes con la reina Isabel II en Balmoral, donde la monarca ha invitado a la nueva inquilina del número 10 de Downing Street a aceptar el cargo poniendo fin así al traspaso de poderes.

La ya nueva “premier” británica ha llegado a la finca escocesa privada de la reina Isabel II junto a su esposo Hugh O’Leary, donde ha permanecido cerca de 30 minutos en compañía de la monarca, que portaba un bastón, prueba de su frágil estado de salud, según ha recogido la cadena BBC.

Debido a los problemas de movilidad de la reina, el protocolo ha sido cambiado por primera vez en la historia de Reino Unido, por lo que el encuentro, que hasta ahora se celebraba en Buckingham, ha pasado a festejarse en Escocia, siendo la decimoquinta recepción que Isabel II realiza en sus 70 años de reinado.

🤝 The Queen received Liz Truss at Balmoral Castle today.

Her Majesty asked her to form a new Administration. Ms. Truss accepted Her Majesty's offer and was appointed Prime Minister and First Lord of the Treasury. pic.twitter.com/klRwVvEOyc

— The Royal Family (@RoyalFamily) September 6, 2022