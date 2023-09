Contra el pasado colonial, India cambia su nombre a “Bharat” en invitación al G20

La invitación a los asistentes al G20 llama al Presidente Droupadi Murmu “Presidente de Bharat” en lugar de “Presidente de la India”. La nación de mil 400 millones de habitantes tiene oficialmente los dos nombres, pero India es el más utilizado, tanto en el país como el mundo.

Bharat es una palabra en sánscrito que muchos historiadores creen se remonta a textos hindúes antiguos. El término significa India en lengua hindi.

The magnificent Nataraja statue at Bharat Mandapam brings to life aspects of our rich history and culture. As the world gathers for the G20 summit, it will stand as a testament to India's age-old artistry and traditions. https://t.co/uFEcx22jgi

— Narendra Modi (@narendramodi) September 6, 2023