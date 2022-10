Britney Spears reacciona a disculpas de su madre y la insulta en sus redes sociales

Ciudad de México, 6 de octubre (SinEmbargo).- Britney Spears respondió a las disculpas que emitió su madre Lynne Spears en su cuenta de Instagram.

“Durante 13 años, tuve que reunirme con médicos semanalmente para sacar a relucir mi pasado, ¡lo que empeoró las cosas! En cuanto a toda mi familia, incluidos mi hermano, hermana, primos, tías, tíos y, maldita sea, toda la audiencia… ¡¡¡estaban drogados o borrachos hasta la médula!!! Yo era la madre que tenía miedo de mudarse o sabía que mi papá me pondría en algún lugar si no cooperaba… ¡Incluso en Estados Unidos, la tierra de la libertad!”, dijo la cantante a través de un comunicado.

Además, aseguró que nadie, incluyendo su propia madre, fue capaz de defenderla ante los abusos que sufrió por parte de su padre, Jamie Spears.

“¡Mamá toma tus disculpas y vete a la mierda! Y a todos los médicos por joder mi mente… ¡Rezo para que todos se quemen en el infierno!”, continuó la cantante.

La respuesta de la intérprete de “Toxic” tiene que ver con una reciente publicación que subió Lynne Spears a su cuenta de Instagram donde, junto con una fotografía de ambas, escribe el siguiente mensaje:

“¡Britney, toda tu vida he hecho todo lo posible para apoyar tus sueños y deseos! ¡Y también, he hecho todo lo posible para ayudarte a salir de las dificultades! ¡Nunca te he dado ni te daré la espalda! ¡Tus rechazos a las innumerables veces que he volado y las llamadas me hacen sentir desesperada! He intentado todo. Te quiero mucho, pero esta charla es solo para ti y para mí, cara a cara, en privado”.