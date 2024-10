Bosnia reporta al menos 20 muertos y decenas de desaparecidos por inundaciones

MADRID, 6 Oct. (EUROPA PRESS).- Al menos 20 personas han muerto y decenas más siguen desaparecidas en el centro de Bosnia por las inundaciones que se han cebado, especialmente con la ciudad de Jablanica, en la provincia de Herzegovina-Neretva.

En las últimas horas, se localizaron dos nuevos cuerpos sin vida que hacen que se incremente el balance de 18 fallecidos del que se informó el sábado.

Al menos 15 de las víctimas mortales corresponden a Jablanica, dos más han fallecido en Buturevica Polje, en la región de Konjic, y tres más en Fojnica, según informa la televisión pública bosnia, BHRT. Hay numerosas localidades aisladas y carreteras cortadas, principalmente entre Mostar y Jablanica que dificultan el movimiento de los servicios de emergencia.

Mientras, más de 300 voluntarios trabajan junto a los servicios de emergencia para ayudar a la población coordinados por Protección Civil. Las autoridades han advertido de que la gente no intervenga por su cuenta, sino que se ponga a disposición de Protección Civil.

In Bosnia and Herzegovina, flooding has killed at least 18 people.

The village of Jablanica, near the reservoir of the same name, is cut off from the rest of the country. pic.twitter.com/CTVqUvtRSg

— Trending News (@Trend_War_Newss) October 4, 2024