“No tenemos relaciones con organizaciones de la delincuencia organizada”, afirma AMLO

El Presidente reiteró que él llegó al poder con el apoyo de millones de mexicanas y mexicanos, y no con el la delincuencia organizada.

Ciudad de México, 6 de noviembre (SinEmbargo).- El Presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó este día que su Gobierno tenga relaciones con grupos de narcotráfico o delincuencia organizada, como ocurrió en el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012).

El mandatario señaló que su Gobierno llegó al poder con el apoyo de la mayoría de mexicanos y mexicanas, y no con el del crimen organizado ni de la delincuencia de cuello blanco.

“Nosotros no tenemos relaciones con organizaciones de la delincuencia organizada, del crimen. Nunca hemos tenido relación con la delincuencia organizada. Nosotros llegamos aquí con el apoyo del pueblo, ni con el apoyo de la delincuencia organizada, ni con el apoyo de la delincuencia de cuello blanco. Llegamos aquí con el apoyo de la mayoría de los mexicanos, hartos de la corrupción y del desprecio, y de la humillación a nuestro pueblo”, dijo.

“Dominaba una oligarquía, una mafia. Ya lo he dicho muchas veces, citando a León Tolstoi que ‘un Estado que no respetaba la justicia, no es más que una banda de malhechores’. Ya vimos cómo al menos en el Gobierno de [Felipe] Calderón imperó, gobernó, un narcoestado porque tenían todo el control del país”, agregó.

Además, descartó que los “ataques” de los medios de comunicación a su Gobierno tengan injerencia en las elecciones del próximo año, ya que siempre ha resistido y el pueblo está “muy consciente de lo que le conviene al país”.

“No creo que vayan a tener ninguna injerencia porque el pueblo está muy consciente de lo que le conviene al país. No creo que hagan mella todos los ataques al Gobierno de periódicos, radio y televisión. Estamos acostumbrados a resistir. Llevamos años enfrentando a la prensa vendida. No vamos nosotros a dejar de hablar con la verdad, respetando libertad de expresión”, aseguró.

EL COBRO DE PISO PERMEA EN COMUNIDADES Y ENTIDADES

El cobro de piso en este país se volvió asfixiante, intolerable y fuera del alcance de las autoridades, al grado de que ya no sólo tiene como rehén a los propios criminales rivales, los sectores productivos formales y al comercio informal, sino a comunidades y entidades federativas enteras, cuyos habitantes conviven cercanamente con el fenómeno que lo controla todo, desde el precio de los productos de la canasta básica y los servicios, hasta la determinación del crimen organizado de designar a proveedores “autorizados”.

Así se desprende de casos documentados como en el estado de Michoacán, donde frecuentemente la actividad criminal determina, a través de la extorsión, el precio del limón y el aguacate; en Sonora y parte de Baja California, el control de la pesca y la distribución de productos del mar; en Guerrero, el precio delkilogramo de tortilla; en el mismo Guerrero y Estado de México, el abasto y valor del kilo de pollo; en Jalisco, el negocio del ganado bovino de exportación; así como en esos estados junto a Zacatecas, Tlaxcala y Puebla, los precios y suministro de diversos alimentos.

El presidente nacional de la Confederación Patronal Mexicana (Coparmex), José Medina Mora, lo reitera en cada oportunidad que puede expresarse; desde el año pasado solicita auxilio a las autoridades para que atiendan este problema.

La propia Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, reconoce el fenómeno, pues si bien a menudo presume los indicadores delictivos a la baja, que conviene al Gobierno Federal, durante 2023 acepta que no hay resultados óptimos en este tema: “Efectivamente ha habido detenciones importantes respecto de la extorsión y el cobro de piso en algunos lugares, en algunas zonas del país. Los reportes que aquí se han dado en relación con la extorsión es que este delito ha ido al alza. En ningún momento nosotros hemos informado que este delito ha sufrido un decremento. Digamos que es de los dos o tres delitos en los que no se han tenido los resultados que estamos buscando”.

SEDENA DEBE INFORMAR SOBRE ACCIONES CONTRA TRÁFICO DE ARMAS: INAI

Ayer, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) instruyó a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) dar a conocer las acciones y operativos que ha implementado para inhibir el ingreso y tráfico de armas ilegales en el país.

📃 #INAIalMomento El tráfico de armas, entre los principales problemas para la seguridad humana; las armas de fuego impactan en los homicidios y juegan un papel crucial en la delincuencia organizada: @bl_ibarra 🔗 https://t.co/xBeO6tVal9 pic.twitter.com/8J8ZViEcQ0 — INAI (@INAImexico) November 5, 2023

Blanca Lilia Ibarra Cadena, Comisionada presidenta, expuso en el pleno del INAI que la oficina de la Organización de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito ha señalado que el tráfico de armas es uno de los principales problemas para la seguridad humana, pues las armas de fuego “impactan decisivamente en los homicidios y juegan un papel crucial en la delincuencia organizada y el terrorismo”.

“En México, el tráfico ilegal de armas ha propiciado una crisis de violencia que se refleja en el índice de inseguridad del país. De acuerdo con el Inegi [Instituto Nacional de Estadística y Geografía], el número de homicidios registrados durante 2022 ascendió a 32 mil 223, representando una tasa de 25 homicidios por cada 100 mil habitantes y, de los cuales, el 67.6 por ciento se cometió por disparo de arma de fuego”, apuntó la Comisionada.

-Con información de ZETA