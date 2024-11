Fiscal en EU evalúa cómo cerrar 2 casos del Presidente electo luego de su victoria

El republicano Donald Trump tiene dos casos sobre conspiración contra los resultados electorales del 2020 y de acumular documentos ilegalmente en su propiedad de Mar-a-Lago, en Florida, pero ahora que ganó la Presidencia, el Departamento de Justicia busca qué hacer con esos cargos.

Por Eric Tucker y Alanna Durkin Richer

WASHINGTON (AP) — El Fiscal Especial Jack Smith está evaluando cómo cerrar los dos casos federales contra Donald Trump antes de que asuma el cargo a la luz de la política de larga data del Departamento de Justicia que dice que los presidentes en funciones no pueden ser procesados, dijo el miércoles una persona familiarizada con el asunto.

El año pasado, Smith acusó a Trump de conspirar para anular los resultados de las elecciones presidenciales de 2020 y de acumular ilegalmente documentos clasificados en su propiedad de Mar-a-Lago. Pero la derrota electoral de Kamala Harris por parte de Trump significa que el Departamento de Justicia cree que ya no puede ser procesado de acuerdo con opiniones legales del departamento que datan de hace décadas y que están destinadas a proteger a los presidentes de cargos penales mientras están en el cargo.

La persona familiarizada con los planes de Smith no estaba autorizada a discutir el asunto por su nombre y habló bajo condición de anonimato con The Associated Press.

Al decidir cerrar los casos antes de la investidura en enero, Smith y el Departamento de Justicia evitarían un posible enfrentamiento con Trump. El presidente electo dijo el mes pasado que despediría a Smith, quien fue designado en noviembre de 2022 por el fiscal general Merrick Garland, “en los dos segundos” de asumir el cargo.

NBC News fue el primero en informar sobre los planes de Smith.

Los dos casos de Smith acusan a Trump de conspirar para anular los resultados electorales en el período previo a los disturbios en el Capitolio, de retener registros de alto secreto en su propiedad de Mar-a-Lago en Florida y de obstruir los esfuerzos del FBI para recuperarlos.

El caso de los documentos clasificados está estancado desde julio, cuando una jueza designada por Trump, Aileen Cannon, lo desestimó con el argumento de que Smith había sido nombrado ilegalmente . Smith ha apelado ante el Tribunal de Apelaciones del 11º Circuito de Estados Unidos, con sede en Atlanta, donde la solicitud está pendiente.

En el caso de interferencia electoral de 2020, Trump debía ser juzgado en marzo en Washington, donde más de mil de sus partidarios han sido condenados por cargos relacionados con su papel en los disturbios del Capitolio. Pero el caso se detuvo mientras Trump insistía en sus amplias afirmaciones de inmunidad ante el procesamiento, que finalmente llegaron a la Corte Suprema de Estados Unidos.

Trump podría envalentonarse con el fallo de la Corte Suprema en julio, que otorgó a los expresidentes una amplia inmunidad frente al procesamiento por actos realizados en la Casa Blanca y excluyó explícitamente cualquier presunta conducta relacionada con las conversaciones de Trump con el Departamento de Justicia. Eso incluyó sus esfuerzos por utilizar el Departamento de Justicia para realizar investigaciones simuladas de fraude electoral como parte de su intento de permanecer en el poder.

La Corte Suprema, de mayoría conservadora, envió el caso de regreso a la jueza de distrito estadounidense Tanya Chutkan para determinar cuáles de las otras acusaciones en la acusación, si las hubiera, podrían avanzar a juicio.

En respuesta, el equipo de Smith presentó el mes pasado un escrito de 165 páginas en el que se exponen nuevas pruebas para persuadir al juez de que las acciones alegadas en la acusación se llevaron a cabo en la capacidad privada de Trump como candidato, no como comandante en jefe, y por lo tanto pueden seguir siendo parte del caso. Está previsto que los abogados de Trump presenten su respuesta a finales de este mes. Se espera que la decisión de Chutkan sea apelada nuevamente ante la Corte Suprema, lo que significa que un posible juicio probablemente tardaría un año o más.