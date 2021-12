La EMA respalda el uso del fármaco RoActemra para tratar a adultos con COVID grave

La Haya, 6 doc (EFE).- La Agencia Europea de Medicamentos (EMA) respaldó este lunes el uso de RoActemra (tocilizumab) -usados en pacientes con artritis reumatoide- para tratar adultos con COVID-19 grave que estén recibiendo un tratamiento con corticosteroides y necesitan oxígeno suplementario.

Para respaldar el uso contra la COVID-19 del fármaco, comercializado por Roche Registration GmbH, el CHMP evaluó los datos de un estudio principal en el que participaron 4 mil 116 adultos hospitalizados en estado grave que requerían oxígeno adicional o ventilación mecánica y tenían niveles elevados de proteína C reactiva en la sangre (síntoma de inflamación).

‼️ EMA recommends extending the use of the anti-inflammatory medicine RoActemra (tocilizumab) to treat hospitalised adults with severe #COVID19.

👉 https://t.co/4vTBOG82sr#HealthUnion #COVID19treatments #PublicHealth pic.twitter.com/lfUCHapQfA

— EU Medicines Agency (@EMA_News) December 6, 2021