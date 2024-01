Las multas por violar Ley de Protección de Datos sumaron más de 46 mdp en 2023: INAI

Los principales motivos de la multas fueron: dar tratamiento a los datos personales en contravención a los principios establecidos en la Ley Federal de Protección de Datos Personales, incumplir con el deber de confidencialidad, así como omitir en el Aviso de Privacidad alguno de los elementos que exige la Ley.

Ciudad de México, 7 de enero (SinEmbargo).- El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) compartió este domingo que durante el 2023 impuso multas por un monto total de 46 millones 849 mil 777 pesos a personas físicas y/o morales que infringieron la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares.

De acuerdo con los registros del Instituto, los sectores más sancionados son los de servicios financieros y de seguros, con 21 millones 415 mil 045 pesos; información en medios masivos, con seis millones 765 mil 633 pesos; y comercio al por menor, con cinco millones 487 mil 401 pesos.

Entre las conductas más frecuentes de sanción, se encuentran: dar tratamiento a los datos personales en contravención a los principios establecidos en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, incumplir con el deber de confidencialidad, así como omitir en el Aviso de Privacidad alguno de los elementos que exige la Ley.

De enero a diciembre de 2023, el INAI instauró 91 procedimientos de imposición de sanciones y se concluyeron 74, de los cuales derivaron las multas impuestas por 46 millones 849 mil pesos.

Asimismo, detalló que se iniciaron 293 procedimientos de protección de derechos; 155 de ellos versaron sobre el derecho de acceso a datos personales, cinco fueron de rectificación, 122 de cancelación, y 79 de oposición al tratamiento de los datos.

Además, indicó que los sectores económicos que tuvieron el mayor número de inconformidades con la atención de derechos son el de información en medios masivos, con el 25.8 por ciento de solicitudes de protección de derechos; servicios financieros con el 20.6 por ciento; y servicios de salud y de asistencia social con 16.5 por ciento.

INAI DEFENDERÁ SU EXISTENCIA

El pasado 1 de enero, el Comisionado presidente del Instituto, Adrián Alcalá Méndez, aseguró que se defenderá al INAI en sus diferentes instancias, y señaló que los derechos de acceso a la información y la protección de datos personales “no pueden ser mermados por instancias partidistas o alguna ideología política“.

Durante la clausura de un diplomado en transparencia, acceso a la información y protección de datos personales, organizado por el Instituto Duranguense de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales (IDAIP), Alcalá Méndez hizo referencia a “los nuevos embates de los que es blanco el INAI”, y afirmó que es necesario poner en la discusión pública la importancia de la defensa de los derechos humanos que tutela el organismo.

“Desde el INAI, desde la Presidencia, en colaboración con mis compañeras comisionadas del pleno, habremos de defender a la institución en las diferentes instancias, sean parlamentarias o sean jurídicas, tengan la certeza de eso, porque estos derechos no pueden verse mermados en perjuicio de la sociedad”, remarcó.

“Yo no veo un México sin un Instituto Nacional de Transparencia, no veo un México sin un IDAIP, no veo un México sin organismos garantes en cada una de las entidades federativas que garanticen el derecho de las personas a recibir un cuestionamiento de lo público, porque de ahí es, precisamente, el principio de rendición de cuentas”, consideró el Comisionado.

Por su parte, Paulina Compean Torres, Comisionada presidenta del IDAIP, refutó las críticas en torno a que los organismos garantes no han frenado la corrupción, y subrayó que es gracias a estas instituciones públicas que es posible transparentar y documentar los casos de corrupción en México.

Las declaraciones del Comisionado presidente ocurrieron en el contexto que ha imperado luego de que desde hace meses, el Presidente Andrés Manuel López Obrador revelara que tiene la intención de proponer una iniciativa de reforma administrativa para desaparecer organismos autónomos como el INAI, el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) o la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece).