El INAI defenderá su existencia en las diferentes instancias, asegura Adrián Alcalá

El Comisionado presidente del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), Adrián Alcalá Méndez, se refirió a la situación que actualmente atraviesa el organismo, y llamó a defenderlo para garantizar que la sociedad pueda acceder a derechos elementales.

Ciudad de México, 1 de enero (SinEmbargo).– El Comisionado presidente del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), Adrián Alcalá Méndez, aseguró que se defenderá al Instituto en sus diferentes instancias, y señaló que los derechos de acceso a la información y la protección de datos personales “no pueden ser mermados por instancias partidistas o alguna ideología política“.

Durante la clausura de un diplomado en transparencia, acceso a la información y protección de datos personales, organizado por el Instituto Duranguense de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales (IDAIP), Alcalá Méndez hizo referencia a “los nuevos embates de los que es blanco el INAI”, y afirmó que es necesario poner en la discusión pública la importancia de la defensa de los derechos humanos que tutela el organismo.

“Desde el INAI, desde la presidencia, en colaboración con mis compañeras comisionadas del pleno, habremos de defender a la institución en las diferentes instancias, sean parlamentarias o sean jurídicas, tengan la certeza de eso, porque estos derechos no pueden verse mermados en perjuicio de la sociedad”, remarcó.

“Yo no veo un México sin un Instituto Nacional de Transparencia, no veo un México sin un IDAIP, no veo un México sin organismos garantes en cada una de las entidades federativas que garanticen el derecho de las personas a recibir un cuestionamiento de lo público, porque de ahí es, precisamente, el principio de rendición de cuentas”, consideró el Comisionado.

Por su parte, Paulina Compean Torres, Comisionada presidenta del IDAIP, refutó las críticas en torno a que los organismos garantes no han frenado la corrupción, y subrayó que es gracias a estas instituciones públicas que es posible transparentar y documentar los casos de corrupción en México.

También llamó a ejercer constantemente los derechos de acceso a la información y de protección de datos personales para acceder a otros derechos elementales como la justicia.

Las declaraciones del Comisionado presidente ocurre en el contexto que ha imperado luego de que el pasado 11 de diciembre, en su conferencia matutina, el Presidente Andrés Manuel López Obrador revelara que tiene la intención de proponer una iniciativa de reforma administrativa para desaparecer organismos autónomos como el INAI, el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) o la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece).

El Presidente acusó que dichos organismos autónomos “no le sirven al pueblo” y que sólo son “gastos superfluos” para el Gobierno.

“Este año o el año próximo, antes de irme [se envía propuesta]. […] Tenemos que hacer una reforma administrativa y tienen que desaparecer todos esos organismos supuestamente autónomos, y es supuestamente autónomos porque no le sirven al pueblo, están al servicio de las minorías”, denunció.

“Hay muchos organismos onerosos que no sirven para nada, son gastos superfluos. Entonces, cómo vamos a estar pensando no en cobrar más impuestos, sino en que haya una Reforma Fiscal si todavía no terminamos de hacer todos los ajustes que requiere la administración pública, que esa es otra iniciativa de Ley que quiero enviar”, anunció.

“¿Cómo desmontar todo ese aparato que crearon paralelo al Gobierno para tener el control de todas las decisiones del poder público? Que el Instituto de la Transparencia, que el Instituto de Comunicaciones, que el Instituto de la Competencia, que la CRE [Comisión Reguladora de Energía], que no sé cuánto”, cuestionó.

López Obrador apuntó que aunque no se apruebe dicha iniciativa en el Congreso, quiere dejar constancia de que está en desacuerdo con la existencia de los organismos y no quiere ser “cómplice”.

🔴#ÚLTIMAHORA I AMLO (@lopezobrador_) anuncia que antes de que termine su sexenio enviará una iniciativa para desaparecer al INAI y otros organismos autónomos. pic.twitter.com/Er7LEHRiLd — Ruido en la Red (@RuidoEnLaRed) December 11, 2023

“Sí hace falta hacer todo este ajuste, y sí voy a dejar esta iniciativa. Si no la aprueban, lo que quiero es que quede constancia de que eso está mal, y no quiero ser cómplice”, argumentó.

El 18 de abril de 2023, el mandatario había asegurado que el INAI “es un cero a la izquierda” y que “no sirve para nada”, por ello, había propuesto que sus funciones pasaran a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) o a la Fiscalía Anticorrupción.

“Yo siempre he sostenido lo mismo. Si ustedes hacen un análisis de las conferencias, siempre he dicho que ese Instituto es un cero a la izquierda, no sirve para nada, que lo crearon para simular que se iba a combatir la corrupción, es como la Fiscalía Anticorrupción“, dijo durante su conferencia de prensa matutina.

López Obrador acusó que en el pasado se crearon todos esos organismos supuestamente para combatir la corrupción, algo que consideró “una tomadura de pelo, un disparate”.

Al día siguiente, el pleno del INAI expresó su preocupación por las descalificaciones del Presidente sobre las funciones del organismo, ya que “denotan desconocimiento sobre las responsabilidades constitucionales del Instituto y atentan contra su autonomía e independencia”.

De acuerdo con el INAI, los señalamientos del titular del Ejecutivo y de su Secretario de Gobernación pretenden comprometer la existencia del organismo, pero “sobre todo vulneran la garantía de estos dos derechos fundamentales, consagrados en la Constitución mexicana: el de acceso a la información y el de protección de datos personales”.

El Instituto expresó que gracias al ejercicio de ambos derechos “se han documentado y transparentado diversos asuntos de interés público y casos como Segalmex, la Estafa Maestra o la Casa Blanca”.