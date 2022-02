¿Apps que venden datos de localización? LISTA de más de 100 que debes desinstalar ya

Existe una industria enorme pero poco conocida que obtiene grandes beneficios en base a monetizar tus movimientos.

Por Cesar Otero

Ciudad de México, 7 de febrero (AS).- El problema en esta época digital actual que vivimos es que cuando se descubre una forma de tener contenidos de éxito, de hacer dinero, enseguida viene todo el mundo a copiar el invento para obtener su parte. Y esto deriva en una masificación, en unos beneficios que crecen pero se reparten entre cada vez más gente. ¿Qué hay que hacer? Ser espabilado/a y buscar el siguiente nicho de mercado que o esté poco explotado o no exista. O que esté establecido pero apenas sea conocido.

HACER DINERO CON TUS MOVIMIENTOS DIARIOS

Fundada en 2013, X-Mode Social es una compañía estadounidense con base en Reston, Virgina. Su especialización es recolectar sets de datos basados en la localización de móviles. Allá donde va ese terminal, genera datos GPS que son muy apreciados, incluso aunque salgas de tu casa 20 metros a cruzar la calle y comprar el pan o encargar un pollo asado.

Según The Markup, una organización sin ánimo de lucro con base en Nueva York, centrada en el periodismo sobre datos digitales y los comportamientos éticos y el impacto que la tecnología tiene en la sociedad, X-Mode ha comprado datos de localización GPS de Bro, una app de datos para usuarios gay y bisexuales, de la app Perfect365 de maquillaje virtual y de la popular aplicación para hacer directos Tango. Y de decenas de otras apps con elementos que hacen uso del GPS y la geolocalización de tu móvil.

¿Para qué quieren esto? Pues porque constituye un negocio multimillonario de intercambio de datos de localización. Un mercado relativamente poco conocido pero de gigantescos beneficios estimados ahora mismo en más de 10 mil millones de euros.

X-MODE BROKER

The Markup obtuvo un conjunto de datos de muestra compuesto por datos de localización que X-Mode adquirió en 2018 y 2019. Los datos procedían de 107 apps, con más de 50 mil puntos de datos de localización de más de 20 mil ID de publicidad únicos recopilados en 140 países durante ese tiempo. Aproximadamente una cuarta parte de las apps ya no están activas, y ninguna de ellas parece contener ya el código de X-Mode. Desde entonces, X-Mode se ha enfrentado a sanciones de las tiendas de aplicaciones de Google y Apple, así como al escrutinio de legisladores y reguladores por, entre otras cosas, vender datos de localización a contratistas militares.

Los datos fueron proporcionados a The Markup por un ex empleado de X-Mode, y un segundo ex empleado de la empresa confirmó que parecían auténticos. Por lo general, los intermediarios de datos de localización se resisten a revelar las fuentes de sus datos, que proceden de aplicaciones de teléfonos inteligentes que piden a los usuarios que compartan su ubicación con las aplicaciones. The Markup identificó recientemente a la aplicación de seguridad familiar Life360 como uno de los mayores proveedores de datos de localización precisos, vendiendo datos a una docena de empresas, entre ellas X-Mode.

Y el año pasado, la web Motherboard informó de que X-Mode compró datos de localización de las aplicaciones de oración musulmana “Muslim Pro”, “Prayer Times: Qibla Compass, Quran MP3 & Azan”, “Qibla Finder: Prayer Times, Quran MP3 & Azan” y “Qibla Compass-Prayer Times, Quran MP3 & Azan”. Motherboard también reveló que X-Mode había suministrado datos de localización a contratistas militares estadounidenses, lo que podría poner a los musulmanes que utilizan estas aplicaciones en riesgo de ser vigilados. No está claro qué aplicaciones, en concreto, beneficiaron a los contratistas militares.

UN NEGOCIO MIL-MILLONARIO

Aunque los datos obtenidos por The Markup no están actualizados y no contienen una lista completa de las aplicaciones que suministraron datos de localización a X-Mode, ponen de manifiesto la escala y la variedad de las fuentes del corredor de datos de localización justo antes de que la empresa se enfrentara a un importante escrutinio público tras el informe de Motherboard. También muestra que X-Mode recibía datos de localización de fuentes más sensibles de lo que se sabía.

El sector de los datos de localización tiene muchos actores: recopiladores, agregadores, mercados y empresas de inteligencia de localización, todos los cuales presumen de la escala y la precisión de los datos que han acumulado.

La empresa de localización Near se describe a sí misma como “el mayor conjunto de datos del mundo sobre el comportamiento de las personas en el mundo real”, con datos que representan a “mil 600 millones de personas en 44 países”. Mobilewalla presume de tener “más de 40 países, más de mil 900 dispositivos, más de 50 mil señales móviles diarias, más de cinco años de datos”. El sitio web de X-Mode afirma que sus datos cubren “más del 25 por ciento de la población adulta de Estados Unidos mensualmente”.

En un esfuerzo por arrojar luz sobre esta industria poco vigilada, The Markup ha identificado 47 empresas que recogen, venden o comercian con datos de localización de teléfonos móviles. Aunque no es exhaustiva, la lista empieza a dibujar una imagen de los actores interconectados que hacen de todo, desde proporcionar código a los desarrolladores de aplicaciones para monetizar los datos de los usuarios, hasta ofrecer análisis de “mil 900 millones de dispositivos” y acceso a conjuntos de datos de cientos de millones de personas. Seis empresas afirmaron tener más de mil millones de dispositivos en sus datos, y al menos cuatro afirmaron que sus datos eran los “más precisos” del sector.

APPS QUE DEBES BORRAR

Si quieres conocer más en profundidad este asunto, te remitimos al informe original de The Markup y a otras como la pieza del site Mashable para ver la escala de este negocio. A continuación te listamos las 107 apps que han trascendido y recogen datos de tus movimientos diarios y los venden, por si tienes alguna instalada que la elimines ya:

Aussie Mingle: Meet Singles – app de citas Android, aún en activo

DutchCupid – app de citas Android, inactiva

KoreaSingles – app de citas Android, inactiva

Mingle2: Dating, Chat & Meet – app de citas Android, aún en activo

NorwayCupid – app de citas Android, inactiva

Philippines Singles – app de citas Android, inactiva

South Africa Singles – app de citas Android, inactiva

UK Singles – app de citas Android, inactiva

Venezuela Cupid – app de citas Android, inactiva

Vietnam Singles – app de citas Android, aún en activo

CatWang – app de foto y vídeo iOS, inactiva

Moco: Chat & Meet New People – app de citas Android, aún en activo

Scissr – app de citas iOS, inactiva

Mi Media Manzana – app de citas Android, inactiva

10K Trainer by C25K – app de fitness Android e iOS, aún en activo

Half Marathon 13.1 Trainer – app de fitness Android e iOS, aún en activo

C25 -5K Running Trainer – app de fitness Android e iOS, aún en activo

Marathon 26.2 Trainer by C25K – app de fitness iOS, aún en activo

P4P 7 Minute Workout – app de fitness iOS, aún en activo

Abs Workout – Daily Fitness – app de fitness Android, aún en activo

Arms Workout – app de fitness Android e iOS, aún en activo

Butt workout plan – app de fitness Android e iOS, aún en activo

Chest Workout & Muscle Booster – app de fitness Android e iOS, aún en activo

Leg workouts – Lower Body – app de fitness Android e iOS, aún en activo

Walk Against Humanity – app de fitness iOS, inactiva

Drink-O-Tron The Drinking Game – app de juegos Android e iOS, inactiva

Stock Trainer: Virtual Trading (Stock Markets) – app de inversiones, aún en activo

Red Ball 3: Jump for Love! Bounce & Jumping Games – app de juegos Android, aún en activo

Doogle God – app de juegos iOS, aún en activo

Doodle Kingdom Free – app de juegos iOS, inactiva

BRO: Chat Friends, and Fun – app de citas iOS, aún en activo

HaterUI – app de juegos iOS, inactiva

Drunk-Mode – app de juegos iOS, inactiva

Beer Pong Free – app de juegos iOS, inactiva

GPS Speedometer – app de navegación Android, aún en activo

Speedometer – app de navegación Android, inactiva

Chicago L – Subway Map – app de navegación iOS, aún en activo

New York City Subway Map – app de navegación iOS, aún en activo

Paris Metro Map – app de navegación iOS, aún en activo

London Tube Map – app de navegación iOS, aún en activo

CityMaps2Go Offline Maps for Travel and Outdoors – app de navegación Android e iOS, aún en activo

CityMaps2Go Pro Offline Maps – app de navegación Android e iOS, aún en activo

Amsterdam Offline City Map – app de navegación Android, aún en activo

Barcelona Travel Guide – app de navegación Android, aún en activo

Berlin Travel Guide – app de navegación Android, aún en activo

Instanbul Travel Guide – app de navegación Android, aún en activo

New York Offline City Map – app de navegación Android, aún en activo

Paris Travel Guide – app de navegación Android, aún en activo

Tokyo Travel Guide – app de navegación Android, aún en activo

Venice Travel Guide – app de navegación Android, aún en activo

Cittamobi – app de navegación Android e iOS, aún en activo

DC Metro and Bus – app de navegación Android e iOS, aún en activo

LA Metro and Bus – app de navegación Android e iOS, aún en activo

Route Finde – app de navegación Android, aún en activo

My Altitude – app de navegación iOS, aún en activo

Transit Stop: CTA Tracker. – app de navegación iOS, aún en activo

Back Seat Navigator – app de navegación Android e iOS, aún en activo

99Türkiye Turkish Dating – app de navegación Android, aún en activo

Guide for Animal Crossing NL – app de juego Android, aún en activo

Quality Foreclosure Homes – app Android, aún en activo

USHUD Foreclosure Home Search – app Android e iOS, aún en activo

Perfect365: One-Tap Makeover – app Android e iOS, aún en activo

Daily Curiosity – app Android e iOS, inactiva

My Currency Converter & Rates – app utilidades iOS, aún en activo

Jorte Calendar – app Android e iOS, aún en activo

My Lightning Tracker & Alerts – app de meteorología iOS, aún en activo

VoiceFX – Voice Changer with voice effect – app Android e iOS, aún en activo

Wiseplay: Video Player – app Android, aún en activo

Tango-Live Stream & Video Chat – app iOS, aún en activo

Quibla Compass – Prayer Times, Quran MP3 & Azan – app religiosa Android, aún en activo

Full QuranMP· – 50+ Languages & Traslation Audio – app religiosa Android, aún en activo

Prayer Times: Qibla & Quran – app religiosa Android, aún en activo

Qibla Finder: Prayer Times, Azan, Quran & Hijri – app religiosa Android, aún en activo

AlQuran Mp3 – 50 Reciters & Traslation Audio – app religiosa Android, aún en activo

Qibla Locator: Prayer Times, Azan, Quran & Qibla – app religiosa Android, aún en activo

Muslim Prayer Times, Qibla Compass & Quran MP3 – app religiosa Android, aún en activo

buzzArab Arab & Muslim Dating – app de citas Android e iOS, aún en activo

Video to MP3 Converter, RINGTONE Maker, MP3 Cutter – app de utilidades Android, aún en activo

QR & Barcode Scanner – app de utilidades Android, aún en activo

Bit-Finder Geo (for Fitbit) – app de utilidades Android, inactiva

Wheres My Droid – app de utilidades Android, aún en activo

FlightHero – app de utilidades Android e iOS, inactiva

Boussole – app de utilidades Android, aún en activo

EMI Calculator – Loan & Finance Planner – app de utilidades Android, inactiva

Internet Speed Test SPEEDCHECK – app de utilidades Android e iOS, aún en activo

Speedcheck – app de utilidades Android, aún en activo

Simple Speedcheck – app de utilidades Android, aún en activo

PlantSnap Pro – app de utilidades Android e iOS, aún en activo

PlantSnap – identify plants – app de utilidades Android e iOS, aún en activo

RecMe Screen Recorder – app de utilidades Android, aún en activo

Mobile Number Tracker Location – app de utilidades iOS, aún en activo

WiFi Magic by Mandic Passwords – app de utilidades Android, aún en activo

Barcode Reader & Maker: Data Matrix, EAN, Code 128 – app de utilidades Android, inactiva

Compass – app de utilidades Android, aún en activo

Qr Coe Reader, Barcode Reader & Qr Code Creator – app de utilidades Android, aún en activo

Screen Stream Mirroring – app de utilidades Android, aún en activo

4shared Mobile – app de utilidades iOS, aún en activo

Peel Smart Remote – app de utilidades Android, inactiva

Simple weather & clock widget (no ads) – app de meteorología Android, aún en activo

QuakeFeed Earthquake Alerts – app de meteorología iOS, aún en activo

Sickweather – app de meteorología Android e iOS, inactiva

Snow Day Calculator – app de meteorología iOS, aún en activo

CPlus Classifieds – app Android e iOS, aún en activo

What The Forecast?!! – app de meteorología Android e iOS, aún en activo

Forecast Now – app de meteorología Android e iOS, aún en activo

global storms – app de meteorología Android, aún en activo

ESTE CONTENIDO ES PUBLICADO POR SINEMBARGO CON AUTORIZACIÓN EXPRESA DE AS. VER ORIGINAL AQUÍ. PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN.