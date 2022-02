Bruce Willis tendrá categoría propia en los Premios Razzie a lo peor de Hollywood

Este año habrá una nueva categoría llamada Peor interpretación de Bruce Willis en una película, en la que el actor recibirá un reconocimiento por su peor actuación en alguna de sus ocho películas.

Madrid, 7 de febrero (Europa Press).- Como antítesis de los Oscar, los galardones que -presuntamente- reconocen lo mejor del año cinematográfico, cada temporada de premios también vuelven los Razzie, que señalan lo peor de la gran pantalla. La edición de 2022, que cuenta con nominados tan ilustres como Amy Adams, Jared Leto o Ben Affleck, incluye una destacable novedad, ya que el prolijo trabajo de Bruce Willis durante los últimos meses ha dado pie a una nueva categoría.

Lady Di: El musical encabeza las nominaciones con nueve candidaturas, incluyendo las categorías de peor película y peor dirección. También compiten por el premio a peor cinta La mujer en la ventana, Karen, Infinite y Space Jam: Nuevas leyendas.

En la categoría de peor interpretación aparecen estrellas como Amy Adams por La mujer en la ventana y Querido Evan Hanse; LeBron James por Space Jam: Nuevas leyendas; Megan Fox por Midnight in the Switchgrass o Ruby Rose por Una noche de venganza.

Como marca la tradición, un día antes de conocer a los nominados a los #Oscars, tenemos a los nominados a los #Razzies

La chica en la ventana, House of Gucci y Space Jam destacan entre las nominadas.

Bruce Willis apareció en tantas malas películas que tiene su propia categoría pic.twitter.com/jR5UU63mt0 — La Ruleta Rusa (@La_RuletaRusa) February 7, 2022

Cabe destacar que los Razzies incluye una nueva categoría llamada Peor interpretación de Bruce Willis en una película de 2021 y que se debe a sus participaciones en Midnight in the Switchgrass, Fortress, American Siege, Apex, Cosmic Sin, Deadlock, Sin escapatoria y En tierras peligrosas.

Algunas candidaturas que han pillado por sorpresa son las de Jared Leto, que opta al premio a peor actor secundario por La casa Gucci; así como la nominación de Ben Affleck en la misma categoría por El último duelo.

Los ganadores de los Golden Raspberry se anunciarán el próximo sábado 26 de marzo, un día antes de que tenga lugar la ceremonia de los Oscar 2022. Esta es la lista completa de nominados.

PEOR PELÍCULA

Lady Di: El musical, de Christopher Ashley

Infinite, de Antoine Fuqua

Karen, de Coke Daniels

Space Jam: Nuevas leyendas, de Malcolm D. Lee

La mujer en la ventana, de Joe Wright

PEOR DIRECCIÓN

Christopher Ashley por Lady Di: El musical

Stephen Chbosky por Querido Evan Hansen

Coke Daniels por Karen

Renny Harlin por Ladrones de élite

Joe Wright por La mujer en la ventana

PEOR ACTRIZ

Amy Adams por La mujer en la ventana

Jeanna de Waal por Diana: El musical

Megan Fox por Midnight in the Switchgrass

Taryn Manning por Karen

Ruby Rose por Vanquish

PEOR ACTOR

Scott Eastwood por Dangerous

Roe Hartrampf como el Príncipe Carlos en Diana: El musical

LeBron James por Space Jam: Nuevas Leyendas

Ben Platt por Querido Evan Hansen

Mark Wahlberg por Infinite

PEOR ACTRIZ DE REPARTO

Amy Adams por Querido Evan Hansen

Sophie Cookson por Infinite

Erin Davie como Camilla por Diana: El musical

Judy Kaye como la Reina Isabel y Barbara Cartland por Diana: El musical

Taryn Manning por Every Last One of Them

PEOR ACTOR DE REPARTO

Ben Affleck por El último duelo

Nick Cannon por The Misfits

Mel Gibson por Dangerous

Gareth Keegan como James Hewitt, el musculoso entrenador de caballos, por Diana: El musical

Jared Leto por La Casa Gucci

PEOR INTERPRETACIÓN DE BRUICE WILLIS EN UNA PELÍCULA

American Siege

Apex

Cosmic Sin

Deadlock

Fortress

Midnight in the Switchgrass

Out of Death

Survive the Game

PEOR PAREJA EN PANTALLA

Cualquier miembro torpe del reparto en cualquier número musical cantado (o coreografiado) por Diana: El musical

LeBron James y cualquier personaje de los Looney Tunes (o producto de Time-Warner) al que drible en Space Jam: Nuevas Leyendas

Jared Leto y cualquiera entre los ocho kilos de latex de su cara, su vestuario friki o su ridículo acento en La Casa Gucci

Ben Platt y cualquier personaje que actúe como si Platt cantando 24/7 fuera normal en Querido Evan Hansen

Tom y Jerry (también conocidos como Rasca y Pica) en Tom y Jerry

POR REMAKE, COPIA O SECUELA

Karen (remake inadvertido de Cruella de Vil)

Space Jam: Nuevas Leyendas

Tom y Jerry

Twist (el remake rap de Oliver Twist)

La mujer en la ventana (copia de La ventana indiscreta)

PEOR GUIÓN

Diana: El musical

Karen

The Misfits

Twist

La mujer en la ventana

Europa Press https://www.sinembargo.mx/author/europa-press