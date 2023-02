Pedro Castillo desde prisión: “Racismo, clasismo y desigualdad, detrás de la masacre”

Ciudad de México, 7 de febrero (SinEmbargo).- El expresidente de Perú, Pedro Castillo, denunció en una entrevista para el diario El Salto que ha habido una campaña de “persecución política” basada en racismo, clasismo y desigualdad desde su segunda elección.

En la entrevista concedida al medio español desde el penal de Barbadillo, Castillo señaló a la derecha peruana que, gracias a la persecución a la que él y su familia fueron objeto, acontecientos acciones que incitaban “al odio y al racismo”.

“He recibido amenazas de muerte de números desconocidos. Mis hijos y esposa también. […] Me han querido herir, yo diría que hasta asesinar. Por ejemplo, en Tacna sufrí una situación en la que varias personas de extrema derecha me golpearon con pernos y fierros, fui herido pero no denuncié” , comentó.