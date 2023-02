Biden describe en el Congreso los avances de EU; “mentiroso”, responden republicanos

Por Chris Megerian

Washington, 7 de febrero (AP) — Joe Biden se subió al podio para pronunciar su discurso del Estado de la Unión el martes por la noche en lo que debería haber sido un momento cumbre de su Presidencia. En repetidas ocasiones ha vencido a los vientos en contra con una serie de logros legislativos y un resultado históricamente bueno en las elecciones intermedias en las que los demócratas conservaron escaños. Su firme apoyo a Ucrania ha sido elogiado. Y la nube de la pandemia de COVID-19 se ha disipado.

Pero el martes por la noche, se enfrentó a un problema que lo ha acechado desde años: Las dudas.

Las encuestas muestran que la mayoría de los estadounidenses ignoran sus éxitos y desaprueban de su gestión. Incluso entre los demócratas hay quienes dudan sobre si debe postularse para la reelección ante las inquietudes por su edad.

Tune in as I deliver the State of the Union address to a joint session of Congress. https://t.co/StnlNblubB

Todo se acumuló en un momento de alto riesgo para Biden, proporcionándole su última y mejor oportunidad para presentar sus argumentos a favor de una reelección antes de cualquier anuncio formal.

El mandatario no dejó ninguna duda de que cree que le queda trabajo por hacer como Presidente. Dirigiéndose a los republicanos que acaban de hacerse de la mayoría en la Cámara de Representantes, Biden dijo que “el pueblo nos ha enviado un mensaje claro” sobre la necesidad de encontrar un terreno común.

Aunque Biden utilizó a menudo el lenguaje de cooperación, lanzó algunas críticas al otro partido, como cuando habló sobre los republicanos que votaron contra su proyecto de ley de infraestructura pero siguen celebrando que el dinero se utilice en sus distritos.

Tonight, I fulfilled my constitutional duty to report on the state of the nation.

And here is my report.

Because of the Soul of this nation –

Because of the backbone of this nation –

Because of the people of this nation –

The State of the Union is strong.

— President Biden (@POTUS) February 8, 2023