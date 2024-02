Los boletos para ver a los Diablos Rojos contra los Yankees de NY se agotan en horas

Por Aram Ledezma

Ciudad de México, 7 de febrero (AsMéxico).- Ya no quedan boletos para el juego entre Diablos Rojos y Yankees de Nueva York. En la página de Ticketmaster aparece un mensaje en el que se anuncia que se han agotado las entradas en todas las localidades.

El partido se jugará en el Estadio Alfredo Harp Helú, los días 24 y 25 de marzo. Será la primera vez en 56 años que ambas novenas se vean cara a cara, por lo que el juego ha generado demasiada expectación desde su anuncio.

Los Diablos Rojos habían compartido el precio de los boletos desde el pasado sábado, los cuales rondaban desde los 780 hasta los cuatro mil 800 pesos.

I’m trying to get tickets for the Diablos vs Yankees game in Mexico City and I have 20k people in front of me 🫠⚾️ pic.twitter.com/sbEqhHnlDw

— Art García (@21AGM) February 7, 2024